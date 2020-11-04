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فن

المخرج تامر محسن يكشف تفاصيل نمرة اتنين قبل طرح مسلسله غدا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:00 م
صدى البلد
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محمد نبيـل

تواصل "شاهِد VIP" حصريًا عرض الدراما الاجتماعية المشوّقة "نمرة اتنين"، بحلقاتها المنفصلة، والتي تجمع نخبة من نجوم مصر والعالم العربي.

أعرب المخرج تامر محسن عن سعادته واهتمامه بالتعاون مع "شاهِد VIP"، وقال :"المشاهد العربي تعوّد بشكل أو بآخر على نوع واحد من الأعمال، ربما 30 أو 60 حلقة متصلة. 

وتابع تامر محسن: لمسنا حماسته لهذا النوع من الحلقات المنفصلة، وكأنها فيلم متوسط الطول بنجوم مختلفين، وهو يستحق أفكارا غريبة ومدهشة". 

وأكّد محسن أن هذا النوع من الأعمال سيغيّر طريقة تفكير صناع الأفلام في العالم العربي لتُصبح أكثر مرونة، وبالتالي ستُعوّد المشاهد على الانفتاح على التجارب الجديدة.

وعن إخراج هذا النوع من قصص الحب والعلاقات العاطفية، قال محسن: "القصة وتفاصيلها هي دائمًا البطلة في أعمالي، والإخلاص للسيناريو هو ما يصنع هوية العمل كي لا يتشابه مع  غيره من الأعمال. وفي قصص الحب نُركّز دائمًا على مشاعر الشخصيات... وعلى المشاهد أن يتورّط في نفس ورطة الممثل ويشعر بمثل مشاعره و ارتباكه."

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