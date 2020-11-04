AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي.. صور

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:39 م
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
شهدت الأراضي السعودية، اليوم الأربعاء، وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي؛ وذلك لبدء مناسك العمرة، عقب انتهاء العزل الصحي الآمن لمدة 3 أيام. 

وشهد الحرم المكي توافد المعتمرين، وذلك مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 

وأعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، أن المعتمرين من خارج البلاد بدؤوا يغادرون العزل الصحي الآمن؛ لاستكمال مناسك العمرة. 

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر "تويتر": "إن المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول". 

يُذكر أن الوزارة أعلنت في وقت سابق عن بقاء المعتمرين من الخارج في حجر صحي لمدة 3 أيام قبل البدء في مناسك العمرة، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا. 
وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي.. صور
وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي.. صور
وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي.. صور
وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار السعودية اليوم: ثلاثة محاور لبدء استقبال المعتمرين الأحد المقبل.. قائد طبي لكل فوج من المعتمرين ودخول الحرم مقسم على 6 فترات يوميًا.. والمملكة تؤكد حرصها على تعزيز مكانة المرأة

الإمارات تهنئ السعودية بعودة مراسم العمرة بعد توقف أشهر بسبب كورونا

شئون الحرمين: لا إصابات بكورونا بين المعتمرين

250 ألف معتمر.. تفاصيل المرحلة الثانية من العودة التدريجية لـ العمرة

مشهد نادر الحدوث.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة..فيديو

بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.. السعودية تبدأ المرحلة الثانية من العودة التدريجية لـ العمرة

ترشيحاتنا

أمى أصيبت بانسداد فى الشريان.. درة تهاجم منتقدى زواجها من هانى سعد

بعد إصابتها بـ كورونا.. نجوم خالطوا ريم العدل في الجونة| يسرا ومنة شلبي الأبرز

سارة عبد الرحمن تصاب بكورونا بعد العودة من مهرجان الجونة

قرارعاجل من التعليم بشأن زيادة مصروفات المدارس الخاصة..تفاصيل

قرار عاجل من حملة بايدن ردًا على عدم اعتراف ترامب بـ نتائج الانتخابات

غلاف صحيفة ألمانية يثير الذعر.. حقيقة دخول الرئيس الجزائري في غيبوبة بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوليستار تستدعى سيارتها الجديدة Polestar 2 لعيوب فنية .. تعرف عليها

ابتدت بـ ياسمين والعوضى وانتهت بـ درة.. لقطات حب بين المشاهير

فى عيد ميلاده الـ44.. شاهد| إطلالات زوجة حماقى برفقته