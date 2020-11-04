وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي.. صور

شهدت الأراضي السعودية، اليوم الأربعاء، وصول أول فوج من معتمري الخارج إلى الحرم المكي؛ وذلك لبدء مناسك العمرة، عقب انتهاء العزل الصحي الآمن لمدة 3 أيام.





وشهد الحرم المكي توافد المعتمرين، وذلك مع التزامهم بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وأعلنت وزارة الحج والعمرة، مساء اليوم الأربعاء، أن المعتمرين من خارج البلاد بدؤوا يغادرون العزل الصحي الآمن؛ لاستكمال مناسك العمرة.





وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر "تويتر": "إن المعتمرين سيتوجهون إلى التنعيم قبل التوجه إلى الحرم المكي.. نسأل الله لهم القبول".



