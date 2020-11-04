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أخبار العالم

الوضع يزداد تعقيدا.. قرار جديد من حملة ترامب حول نتائج الانتخابات الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 09:36 م
دونالد ترامب وجو
دونالد ترامب وجو بايدن
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محمد عثمان
أعلنت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، عن تدشين صندوق لجمع التبرعات لحماية نزاهة الانتخابات الأمريكية، التي اعتبرها ترامب مزورة بفعل الديمقراطيين.


وجاء القرار بعد إعلان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن تدشين صندوق لجمع التبرعات لحماية الانتخابات الأمريكية، ردًا على رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات واتهامه للديمقراطيين بالتزوير.


وقال "بايدن" عبر حسابه على موقع "تويتر": "حتى نتأكد من أن كل صوت تم إحصاؤه، ونقوم بإعداد أكبر جهد على الإطلاق لحماية الانتخابات".


وأضاف: "لأن ترامب لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات.. الشعب الأمريكي يعترف بها.. شاركوا في تفعيل صندوق بايدن القتالي الجديد".


ولا يزال ترامب يوجه سهام اتهاماته إلى الحزب الديمقراطي، بتزوير الانتخابات لصالح منافسه، جو بايدن، حيث هدّد الرئيس الجمهوري بأنه سيتوجه إلى المحكمة العليا للاعتراض على فرز الأصوات ووقف التصويت بما أنه "فاز" في الانتخابات الرئاسية.


وقال "ترامب" اليوم عبر حسابه على موقع "تويتر" إن هناك عمليات تزوير تمت لإخفاء مئات آلاف الأصوات المؤيدة له في ولايات بنسلفانيا وويسكونسن وغيرها، وإضافة أصوات أخرى إلى بايدن.


وهذه هي المرة الأولى منذ عام 2000 التي يستيقظ فيها الشعب الأمريكي صباح يوم الأربعاء دون أن يعرفوا هوية رئيس البلاد المقبل، بعد اقتراع شهد نسبة مشاركة قياسية مع استمرار فرز الأصوات في سبع ولايات أساسية، حسبما أفاد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.

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