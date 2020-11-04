الوضع يزداد تعقيدا.. قرار جديد من حملة ترامب حول نتائج الانتخابات الأمريكية





وجاء القرار بعد إعلان المرشح الديمقراطي، جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن تدشين صندوق لجمع التبرعات لحماية الانتخابات الأمريكية، ردًا على رفض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الاعتراف بنتائج الانتخابات واتهامه للديمقراطيين بالتزوير.









وقال "بايدن" عبر حسابه على موقع "تويتر": "حتى نتأكد من أن كل صوت تم إحصاؤه، ونقوم بإعداد أكبر جهد على الإطلاق لحماية الانتخابات".









وأضاف: "لأن ترامب لا يعترف بنتائج هذه الانتخابات.. الشعب الأمريكي يعترف بها.. شاركوا في تفعيل صندوق بايدن القتالي الجديد".







