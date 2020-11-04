عاطف الغمري: احتمالات الصدام بين الأمريكان واردة عقب إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة

قال الكاتب الصحفي عاطف الغمري، إن مصر تحتاج إلى علاقات متنوعة داخل المجتمع الأمريكي في جميع القضايا حتي لا تتأثر بما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية وبحيث يكون لنا قوي مؤثرة في هذا المجتمع.





وأضاف الغمري، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم" الذي يعرض عبر فضائية "TEN" ، أنه في حال فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بالرئاسة الأمريكية فإنه لن يبقي سوي لفترة واحدة، لافتا إلى أنه سيدعو للتفاوض مع إيران، ولن يعود للموقف الصدامي مع طهران.





وأشار الغمري إلى أن احتمالات الصدام بين الديمقراطيين والجمهوريين واردة، عقب إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية، وذلك بسبب تحريض الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب على ذلك.