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تعليم

ائتلاف أولياء أمور مصر: قرار إلغاء زيادات مصروفات المدارس الخاصة يراعي ظروف كورونا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
طلاب مدارس
طلاب مدارس
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ياســـمين بدوي
أشادت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر ، بقرار إلغاء  نسب الزيادة التي كانت مقررة على مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 .

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حيث قالت الحزاوي انها سعيدة بالسماح لأولياء الأمور بسداد نفس مصروفات العام الماضي بلا زيادات جديدة ، مؤكدةً أن هذا القرار يصب في مصلحة ولي الأمر وخصوصا في  ظل جائحة كورونا .

وأضافت قائلة : هناك أسر كثيرة تعرضت لهزة اقتصادية ، بعض الاهالي فقدوا عملهم ، وهناك من تم تخفيض رواتبهم للنصف بسبب الظروف الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد.

وأكدت الحزاوي أنها تناشد وزارة التربية والتعليم ،  بضرورة متابعة الامر وإلزام المدارس الخاصة بالتنفيذ ، وتحويل المخالفين للمسائلة.

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وأضافت الحزاوي : على وزارة التربية والتعليم أن تتابع أيضا كيف يستطيع ولي الامر رد الزيادات المالية التي حصلتها المدارس الخاصة بالفعل من اولياء الامور قبل صدور قرار وقف الزيادات اليوم ، فهناك اولياء امور بالفعل دفعوا مصاريف المدارس هذا العام بنسبة الزيادة التي قررتها المدارس .

وقالت : نتمني ايضا حل مشكلة صعوبة تسديد مصروفات مدارس الخاصة للمتعثرين ، وذلك عن طريق السماح بجدولة المصاريف على اكثر من قسط مراعاة لظروف اولياء الامور ، فهذا العام الاستثنائي يحتاج للتعاون حتي يمر على خير

وكانت قد قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وقف إضافة نسبة شريحة ويادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي – لغات- دولي)  للعام الدراسي 2020/2021 .

جاء هذا القرار بناء على مذكرة رفعها لمكتب وزير التربية والتعليم ، نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا ، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم ، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور .


حيث أكدت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم ، أن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الامور .

وكانت قد اقترحت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم ، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021 ، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/2020 خلال العام الدراسي الحالي.

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