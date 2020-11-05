ائتلاف أولياء أمور مصر: قرار إلغاء زيادات مصروفات المدارس الخاصة يراعي ظروف كورونا

أشادت داليا الحزاوي مؤسسة ائتلاف اولياء امور مصر ، بقرار إلغاء نسب الزيادة التي كانت مقررة على مصروفات المدارس الخاصة خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 .





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حيث قالت الحزاوي انها سعيدة بالسماح لأولياء الأمور بسداد نفس مصروفات العام الماضي بلا زيادات جديدة ، مؤكدةً أن هذا القرار يصب في مصلحة ولي الأمر وخصوصا في ظل جائحة كورونا .





وأضافت قائلة : هناك أسر كثيرة تعرضت لهزة اقتصادية ، بعض الاهالي فقدوا عملهم ، وهناك من تم تخفيض رواتبهم للنصف بسبب الظروف الاقتصادية المترتبة على فيروس كورونا المستجد.





وأكدت الحزاوي أنها تناشد وزارة التربية والتعليم ، بضرورة متابعة الامر وإلزام المدارس الخاصة بالتنفيذ ، وتحويل المخالفين للمسائلة.





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وأضافت الحزاوي : على وزارة التربية والتعليم أن تتابع أيضا كيف يستطيع ولي الامر رد الزيادات المالية التي حصلتها المدارس الخاصة بالفعل من اولياء الامور قبل صدور قرار وقف الزيادات اليوم ، فهناك اولياء امور بالفعل دفعوا مصاريف المدارس هذا العام بنسبة الزيادة التي قررتها المدارس .





وقالت : نتمني ايضا حل مشكلة صعوبة تسديد مصروفات مدارس الخاصة للمتعثرين ، وذلك عن طريق السماح بجدولة المصاريف على اكثر من قسط مراعاة لظروف اولياء الامور ، فهذا العام الاستثنائي يحتاج للتعاون حتي يمر على خير



