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تعليم

آداب القاهرة تعلن آخر موعد لاستلام الملفات من الطلاب الجدد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
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مريم عزت
اعلنت كلية الاداب جامعة القاهرة ، عن اخر موعد لاستلام الملفات من الطلاب الجدد ، وذلك يوم الاثنين الموافق ٩ من نوفمبر .

‫وكان الدكتور جمال الشاذلي، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، صرح بأنه سيتم تفعيل نظام التعليم الهجين بالكلية في العام الجامعي الجديد، نظرًا للظروف الصحية الراهنة في ظل تفشي فيروس كورونا.، ‏‫‎وذلك لجعل  50% من المحاضرات أونلاين و50% في مقر الكلية، ويكون عدد الأيام المقررة للحضور بمقر الكلية من يومين إلى 3 أيام.‬
‫ ‬
‫وأوضح "الشاذلي" أنه سيتم تقسيم الطلاب على مجموعات مراعاة للإجراءات الاحترازية المتبعة وتقليل الأعداء، والتأكيد على الحضور بالكمامات ، وتعقيم قاعات المحاضرات وأماكن تردد الطلاب، حفاظًا على سلامتهم من انتقال فيروس كورونا.‬

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