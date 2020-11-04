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رياضة

ميدو منتقدا أداء اللاعبين أمام الرجاء: أسوأ شوط للزمالك هذا الموسم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 10:06 م
ميدو
ميدو
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محمد رشاد
قال أحمد حسام ميدو نجم الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق، إن لاعبي الزمالك لعبوا أسوأ شوط من ناحية الأداء فى الموسم الحالي وذلك أمام الرجاء المغر فى المباراة المقامة حاليا على استاد القاهرة فى إطار مباراة إياب نصف نهائي دور ابطال افريقيا.

وغرد ميدو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا: "أسوأ شوط للزمالك في البطولة باتشيكو غير طريقة اللعب لـ ٤-٣-٣ فضى نص الملعب على طارق واختار يلعب بالاجنحة فاتحين فصل ال ٣ اللي قدام عن وسط الملعب واحنا معانا الكوره..يارب الشوط يكمل على خير".

وأضاف قائلا :" لازم نغير طريقة اللعب لــ ٤-٢-٣-١ ولازم ساسي يطلع وزيزو يخش ١٠ واوناجم ينزل ناحية اليمين..لازم.

وأنهى الزمالك الشوط الأول متعادلا سلبيا أمام الرجاء فى مباراة لم يظهر فيها لاعبو الزمالك بالشكل المطلوب ولا الأداء الفني الذي ظهروا عليه فى مباراة الذهاب التى انتهت بفوز الابيض بهدف أشرف بن شرقي.

وحقق الزمالك نتيجة إيجابية خارج الأرض في المغرب بالفوز بهدف نظيف على الرجاء في مباراة الذهاب ، ويحتاج الزمالك إلى تحقيق أي نتيجة إيجابية من أجل التأهل إلى النهائي.


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