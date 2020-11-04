شروط التقدم لدبلومات إعداد معلمى وقيادات STEM بتربية عين شمس

أعلنت كلية التربية جامعة عين شمس عن مد باب التقدم لدبلومات اعداد معلمي وقيادات STEM حتى يوم الخميس 12 نوفمبر 2020

وأعلنت الكلية ان العدد محدود وبأسبقية التقدم للتسجيل فى الدبلومة المهنية لإعداد المعلم لخريجى الأقسام العلمية و الدبلومة المهنية لإعداد القيادات لخريجي جميع الأقسام.





وقال الدكتور أسعد عبد الخالق وكيل كلية التربية للدراسات العليا بأن الدبلومات تتميز بأنها تؤهل وتعطي الاولوية للعمل مباشرة بمدارس STEM وايضا المدارس الدولية والخاصة ، كما يمكن لحامل هذه الدبلومات المهنية باستكمال دراسة دبلومة خاصة ثم ماجستير وبعدها دكتوراه.

واضاف أن الدبلومتين تعتمد علي فلسفة جديدة في التدريس وهى التعليم التكاملي وهى نفس الفلسفة التى تتبعها وزارة التربية والتعليم في الصفوف الاولى كى تصبح لجميع المراحل في المستقبل القريب.





واوضح الدكتور سعد عبد الخالق شروط التقدم الحصول على مؤهل تربوي من احدى الجامعات المصرية مع الحصول على تقدير جيد و اجتياز اختبار اللغة الانجليزية والحاسب الآلي وشهادة ICDL بالإضافة إلي ملف يحتوي على الشهادات الدراسية و صورة بطاقة الرقم القومي وصورة شخصية حديثه والموقف من التجنيد بالنسبة للذكور.





وأعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.



و أكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:

في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152.

وفي مجال الإكترونيات والهندسة الإكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب الإكلينكى فجاءت في المركز410 و في مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز608 .



