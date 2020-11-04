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حوادث

يتزعمه صيدلي.. حبس تشكيل عصابي للسرقة بالإكراه في المنيا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:23 م
صدى البلد
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ايمن رياض
أمرت نيابة مركز مغاغة شمال المنيا بحبس  تشكيل عصابي يتزعمه دكتور صيدلي 15 يوما؛ وذلك لارتكابهم جرائم سرقة السيارات بالإكراه 

ترجع أحداث القضيه إلى تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من  اللواء خالد عبد السلام  مدير مباحث المديرية، يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز مغاغة برئاسة العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال المنيا والمقدم عمر عامر رئيس مباحث المركز والرائد عبد الرحمن  غزاوي والنقيب محمد حمزة  معاوني المباحث من إلقاء القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص يتزعمه طبيب صيدلي  مقيم بمركز العدوة وباقي المتهمين مقيمين في قرية ملاطية ،حيث قام المتهمين بقطع الطريق  وإطلاق أعيرة نارية علي سيارة ملاكي سوداء اللون ماركة هيونداي محدثين إصابة قائدها بأعيرة نارية بالقدم  واستولوا علي السيارة  وفروا هاربين.

وشكلت أجهزة الأمن فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن إلقاء القبض على المتهمين، وتبين أن الصيدلي  هو من قام بالتخطيط  لارتكاب الجريمة التي نفذها 5 متهمين آخرين.

واعيدت السيارة لأصحابها، وتحرر محضر بالواقعة، واخطرت النيابة لتولي التحقيق، فأصدرت قرارها المتقدم.

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