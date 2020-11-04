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محافظات

آسف يا شيكو حقك عليا بحبك.. لافتة اعتذار من دنجوان الفيوم لحبيبته في عيد الحب

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:31 م
اللافتة
اللافتة
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أثارت لافتة بنر قام أحد الشباب المجهولين بوضعها  بالطريق العام ، أمام مدخل ديوان محافظة الفيوم بحي دلة بمدينة الفيوم، حالة من الجدل بين أهالى  محافظة الفيوم الذين اعتبروا ما دون على اللافتة  "لعب عيال".


وكان أحد الشباب قد قام بتعليق لافتة بنر بعرض الشارع، دون عليها  اعتذارا لفتاة بعبارة ( أسف يا شيكو .. حقك عليا بحبك).


وأكد أحمد سيد، معلم اعدادى بأن مثل هذه التصرفات  لعب عيال لا ترتقي لأخلاقنا كشرقيين،  ويجب على مجلس مدينة الفيوم إزالة هذه

 اللافتات من الشوارع وتعقب اصحابها وتحرير محاضر لهم.


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وأضاف  راضى السيد مدرب تنمية بشرية، بان مثل هذه اللافتات الاولى من نوعها فى محافظة الفيوم ولا ترقى لأخلاق شبابنا وبناتنا  وهذا بعيدا عن ديننا الحنيف.


ويقول فضيلة الشيخ مصطفى محمد خطيب وامام مسجد إن ديننا الحنيف ينهى عن  مثل هذه التصرفات، ويجب على أولياء الأمور متابعة 

أبنائهم وان يقوموا بتربيتهم التربية الصحيحة على النهج الإسلامي وديننا الحنيف .

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