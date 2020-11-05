اليوم.. آخر موعد لدفع مصروفات الطلاب الجدد بشعبة حقوق إنجليزي عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الحالي ارتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.
وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وتعقيم اماكن المحاضرات بشكل مستمر، وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات منوها علي ضرورة دفع المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الملتحقين بالشعبة الانجليزية للعام الجامعي 2020_2021 في موعد اقصاه اليوم الخميس الموافق 5 _11_2020
الجدير بالذكر أعلن الدكتور محمود المتينى -رئيس جامعة عين شمس عن تقدم الجامعة فى تصنيف NEWS US الصادر لعام 2021 ، حيث احتلت الجامعة المركز 648 على مستوى العالم مقارنة بالمركز 667 العام الماضى . وهو ما يعني تقدم الجامعة 19 مركزًا.
و أكد أن الجامعة قد ظهرت بشكل واضح فى مجالات التصنيف فى مراكز متقدمة على حد سواء و ذلك على النحو التالي:
في مجال العقاقير والسموم حققت الجامعة المركز 152
، وفي مجال الإكترونيات والهندسة الإكترونية حققت المركز 371 ، أما في مجال الطب الإكلينكى فجاءت في المركز410 و في مجال الفيزياء جاءت جامعة عين شمس في المركز 449 عالميًا ، ومجال الهندسة حصدت المركز 467 ، وفي مجال الكيمياء جاءت الجامعة في المركز608 .