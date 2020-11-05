اليوم.. آخر موعد لدفع مصروفات الطلاب الجدد بشعبة حقوق إنجليزي عين شمس

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية حقوق جامعة عين شمس إن التعليم خلال العام الحالي ارتكز على تطبيق "التعليم الهجين"، الذي يستند إلى دمج نظامي التعلم "وجها لوجه" و"التعلم عن بعد.





وأضاف عميد كلية الحقوق، خلال تصريحاته لصدي البلد، انه تم اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية، وتعقيم اماكن المحاضرات بشكل مستمر، وتقليل عدد الطلاب داخل القاعات منوها علي ضرورة دفع المصروفات الدراسية للطلاب الجدد الملتحقين بالشعبة الانجليزية للعام الجامعي 2020_2021 في موعد اقصاه اليوم الخميس الموافق 5 _11_2020



