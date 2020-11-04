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أسامة الأزهري: مفهوم الرزق أوسع بكثير من المنظور المادي.. فيديو

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 11:18 م
أسامة الأزهري
أسامة الأزهري
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إبراهيم القادري
قال الشيخ اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ، إن موضوع الرزق هم شاغل الناس جميعا لافتا الي ان الرزق أوسع بكثير من المنظور المادي والرزق "هو ما ينتفع به الإنسان " وهو اوسع من ان ينحصر في المادة أو السيولة النقدية .

وأضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي ام سى ، أن من صور الرزق لدى الانسان هو انه يمنحه "الله" الذكاء والمقدرة العقلية الخارقة وقد يكون الإنسان فقيرا ولكنه بسبب ذكاءه يتحول الي مليونير أو ملياردير في وقت وجيز .

واوضح الازهري ، ان الصنعة التي توجد في يد الإنسان التي  تكفل له إنتاج ما يريده الناس بصورة مستمرة فهذا ايضا صورة من صور الرزق والحياة الآمنة الهادئة رزق والأولاد رزق .

وتابع :الإنسان إذا رزق بزوجة صالحة تجعله في حياة أسرية مستقرة وتجعلة انسان سعيد وراضي عن حياته فهذه صورة من صور الرزق وأعظمها مؤكدا علي ان حسنة الدنيا في الزوجة الصالحة .

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