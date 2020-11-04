أسامة الأزهري: مفهوم الرزق أوسع بكثير من المنظور المادي.. فيديو

قال الشيخ اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية ، إن موضوع الرزق هم شاغل الناس جميعا لافتا الي ان الرزق أوسع بكثير من المنظور المادي والرزق "هو ما ينتفع به الإنسان " وهو اوسع من ان ينحصر في المادة أو السيولة النقدية .





وأضاف الأزهري خلال لقائه في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دي ام سى ، أن من صور الرزق لدى الانسان هو انه يمنحه "الله" الذكاء والمقدرة العقلية الخارقة وقد يكون الإنسان فقيرا ولكنه بسبب ذكاءه يتحول الي مليونير أو ملياردير في وقت وجيز .





واوضح الازهري ، ان الصنعة التي توجد في يد الإنسان التي تكفل له إنتاج ما يريده الناس بصورة مستمرة فهذا ايضا صورة من صور الرزق والحياة الآمنة الهادئة رزق والأولاد رزق . الإنسانإنتاجيريدهوالحياةالآمنةالهادئةوالأولاد



