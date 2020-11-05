19 دائرة بـ 31 مقعدا في البرلمان.. ننشر الخريطة الانتخابية لأكبر محافظة

انطلق أمس الأربعاء، مارثون المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020 بالخارج، بعد الانتهاء من إجراء المرحلة الأولى للانتخابات في الداخل والخارج.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد إجراء الانتخابات في المرحلة الثانية والمحافظات، التي تتضمنها مواعيد الداخل والخارج وجولة الإعادة أيضا، وتجرى عملية الانتخاب فى المرحلة الثانية فى 13 محافظة، وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.
بالنسبة للمرحلة الثانية تكون الجولة الأولى للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر الجاري، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.
ووفقا لقانون تقسيم الدوائر الجديد، تعد محافظة القاهرة أكبر المحافظات الانتخابية من حيث عدد الدوائر والمقاعد، حيث تشمل 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدا كالآتي:
-الدائرة الأولى مقرها قسم الساحل
مكوناتها الإدارية قسم الساحل
عدد المقاعد 1
-الدائرة الثانية مقرها قسم روض الفرج
مكوناتها الإدارية أقسام: روض الفرج – شبرا – بولاق
عدد المقاعد 1
-الدائرة الثالثة مقرها قسم الزاوية الحمراء
مكوناتها الإدارية أقسام: الزاوية الحمراء – الشرابية
عدد المقاعد 2
-الدائرة الرابعة مقرها قسم الزيتون
مكوناتها الإدارية قسما: الزيتون والأميرية
عدد المقاعد 1
-الدائرة الخامسة مقرها قسم حدائق القبة
مكوناتها قسم حدائق القبة
عدد المقاعد 1
-الدائرة السادسة مقرها قسم أول مدينة نصر
مكوناتها الإدارية أقسام: أول مدينة نصر – ثان مدينة نصر – مصر الجديدة
عدد المقاعد 3
-الدائرة السابعة مقرها قسم التجمع الخامس
مكوناتها الإدارية أقسام: النزهه – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية
عدد المقاعد 2
-الدائرة الثامنة مقرها قسم أول السلام
مكوناتها الإدارية قسما: أول السلام – ثان السلام
عدد المقاعد 2
-الدائرة التاسعة مقرها قسم عين شمس
مكوناتها الإدارية: قسم عين شمس
عدد المقاعد 2
-الدائرة العاشرة مقرها قسم المطرية
مكوناتها الإدارية قسم المطرية
عدد المقاعد 2
-الدائرة الحادية عشر مقرها قسم المرج
مكوناتها الإدارية قسم المرج
عدد المقاعد 2
-الدائرة الثانية عشر مقرها قسم الجمالية
مكوناتها الإدارية أقسام: منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي
عدد المقاعد 1
-الدائرة الثالثة عشر مقرها قسم عابدين
مكوناتها الإدارية أقسام: الوايلى – الظاهر – الازبكية – عابدين – قصر النيل
عدد المقاعد 1
-الدائرة الرابعة عشر مقرها قسم السيدة زينب
مكوناتها الإدارية قسما: السيدة زينب والدرب الأحمر
عدد المقاعد 1
-الدائرة الخامسة عشر مقرها قسم الخليفة
مكوناتها الإدارية قسما: الخليفة – المقطم
عدد المقاعد 1
-الدائرة السادسة عشر مقرها قسم مصر القديمة
مكوناتها الإدارية قسم مصر القديمة
عدد المقاعد 1
-الدائرة السابعة عشر مقرها قسم البساتين
مكوناتها الإدارية قسما: البساتين ودار السلام
عدد المقاعد 3
-الدائرة الثامنة عشر مقرها قسم المعادي
مكوناتها الإدارية قسم المعادي
عدد المقاعد 1
-الدائرة التاسعة عشر مقرها قسم حلوان
مكوناتها الإدارية أقسام: المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين"
عدد المقاعد 3