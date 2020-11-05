إجراءات من الوطنية للانتخابات للتسهيل على الناخبين من كبار السن

عكفت الهيئة الوطنية للانتخابات على وضع اللمسات النهائية لانتخابات مجلس النواب في مرحلتها الثانية.





واتخذت الهيئة إجراءات للتيسير على الناخبين من كبار السن والأسر التي تحضر مجتمعة للتصويت.





وقامت الهيئة بتوزيع الناخبين على مراكز الاقتراع التى تتضمن داخلها اللجان الانتخابية وفقًا للقسم أو مركز الشرطة التابعين له والمدون ببطاقة الرقم القومى، حيث يوزعون على أقرب مركز انتخابى يقع بالقرب من محل إقامتهم.





وخصصت الهيئة موظفين لمساعدة الناخبين من ذوي الاحتياجات وكبار السن على معرفة لجانهم الانتخابية وإجراءات التصويت.





كما خصصت موظفات للكشف عن هوية بعض الناخبات، بسبب ارتدائهن النقاب، والتأكد من مطابقة الوجه للصوره المتواجد ببطاقة الرقم القومي.





وأكدت الهيئة الوطنية أنها راعت توزيع الناخبين على اللجان الفرعية، وأوصت بوضع كبار السن وأصحاب الاحتياجات الخاصة فى اللجان المتواجدة بالدور الأرضي داخل مركز الاقتراع، وللتيسير على الناخبين فى الوصول إلى لجانهم، فضلًا عن محاولة وضع الأسرة الواحدة داخل لجنة واحدة.





وأعلنت الهيئة الوطنية حالة الطوارئ في محافظات المرحلة الثانية، بالإضافة إلى تجهيزات واستعدادات الحماية المدنية، وإدارة المرور، وإدارة شرطة النجدة للعمل خلال تلك الفترة، وتجهيز المقرات داخل المراكز الانتخابية، وتجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية الفرعية، وتقديم الدعم اللازم للأطقم والفرق المسؤولة عن أجهزة التعقيم والتطهير فى كل اللجان.