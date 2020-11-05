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انتخابات أمريكا.. فايز فرحات: الديمقراطيون يبالغون في قدراتهم.. والسباق لم يحسم بعد

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:01 ص
بايد ن وترامب
بايد ن وترامب
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هاني حسين
قال  محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه هناك تراجع واضح في أداء الحزب الديمقراطي بامريكا ولا توجد رموز قوية داخل الحزب وهناك حالة من الانقسام داخل الحزب.

وأضاف محمد فايز فرحات في  حواره على قناة " إكسترا نيوز"، :" هناك مبالغة من الديمقراطيين في قدراتهم  وذلك يظهر جليا في عدم حسم الديمقراطيين للانتخابات باكتساح كما أعلنوا سابقا".

وتابع محمد فايز فرحات: "المعركة الانتخابية ليست سهلة وهذا يؤكد أن أداء الديمقراطيين مبالغ فيه ويعكس حالة الضعف والانقسام المتواجدة داخل الحزب"، مضيفا: "قبل الاستقرار على بايدن لخوض السباق الانتخابي كان هناك غموض حول الاسم الذي سيخوض الانتخابات الأمريكية".

وأكمل محمد فايز فرحات: "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طبق مجموعة من السياسيات عمقت حالة الاستقطاب داخل الولايات المتحدة وحدث استقطاب سياسي مع الديمقراطيين وكان هناك صراع دائم بينه وبين الديمقراطيين طوال فترة حكمه الأولى".

ومن جانبه قال جو بايدن المرشح الرئاسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، إن السلطة تأتي من الشعب وحده حسبما أفادت " إكسترا نيوز" في خبر عاجل لها .

وأضاف بايدن: الإقبال على التصويت في الانتخابات الأمريكية كان استثنائيا، ولن أعلن الفوز إلا بعد الانتهاء من فرز الأصوات،  كل المؤشرات تؤكد أننا على طريق الفوز".

أظهرت نتائج أولية لـ انتخابات الرئاسة الأمريكية، اليوم الأربعاء، وصول أعداد الأصوات في المجمع الانتخابي إلى مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن إلى 248 صوتا، والرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب 214 صوتا في المجمع الانتخابي. 

وجاء ذلك عقب تمكن جو بايدن من تحقيق الفوز في ولاية ويسكونسن، والتي تحتوي على 10 أصوات في المجمع الانتخابي على منافسه دونالد ترامب. 

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