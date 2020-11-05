الضريبة العقارية ممتدة حتى نهاية 2021.. القانون حدد 10% من القيمة الإيجارية.. والبرلمان أجرى تعديلين لتخفيف العبء

سواء مشغولة أو مغلقة.. الضريبة العقارية تطبق على جميع شقق العقار

برلماني: الضريبة العقارية تأخذ الحد الأدنى من الإيجار.. وتشريع للشقق المغلقة

صدق عليهما الرئيس.. تعديلان على قانون الضريبة العقارية لتخفيف العبء

المواطنون من أصحاب العقارات والشقق لا يزالون يتعجبون كل عام من تحصيل الضريبة العقارية، ويتساءلون لماذا يتم فرضها، على الرغم من كونها ضريبة قديمة تم إقرارها بقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.





تاريخ الضريبة

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه على الرغم من صدور القانون في عام 2008 إلا أنه لم يتم تطبيقها حتى عام 2013، نظرا لصعوبة حصر العقارات والشقق المستهدفة لتحصيل الضريبة، بجانب الأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة وحالت دون تنفيذ الضريبة ومنها ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث.





وتابع النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم تفعيل الضريبة والانتظام في تحصيلها منذ 2013 بحيث يتم دفع الضريبة من قبل صاحب العقار على الشقق الموجودة بالمبنى سواء كانت مؤجرة أو خالية، على أن يتم إعفاء شقة واحدة بالعقار للاستخدام الأسري من قبل الأسرة، كما يتم إعفاء العقارات المملوكة للدولة والمساجد والكنائس وغيرها وفقا للقانون.





وأشار إلى أن سعر الضريبة يتم تحديده وفقا لنسبة من القيمة الإيجارية للعقار أو الشقة (10% بالقانون)، منوها بأن القيمة الإيجارية تتغير بالقانون كل 5 أعوام تقريبا إلا أنه نظرا للظروف الحالية، تم الإبقاء على القيمة الحالية حتى ديسمبر 2021 وفقا للتعديلات التي وافق عليها البرلمان في وقت سابق.