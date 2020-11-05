الضريبة العقارية ممتدة حتى نهاية 2021.. القانون حدد 10% من القيمة الإيجارية.. والبرلمان أجرى تعديلين لتخفيف العبء

سواء مشغولة أو مغلقة.. الضريبة العقارية تطبق على جميع شقق العقار
برلماني: الضريبة العقارية تأخذ الحد الأدنى من الإيجار.. وتشريع للشقق المغلقة
صدق عليهما الرئيس.. تعديلان على قانون الضريبة العقارية لتخفيف العبء
المواطنون من أصحاب العقارات والشقق لا يزالون يتعجبون كل عام من تحصيل الضريبة العقارية، ويتساءلون لماذا يتم فرضها، على الرغم من كونها ضريبة قديمة تم إقرارها بقانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.
تاريخ الضريبة
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه على الرغم من صدور القانون في عام 2008 إلا أنه لم يتم تطبيقها حتى عام 2013، نظرا لصعوبة حصر العقارات والشقق المستهدفة لتحصيل الضريبة، بجانب الأحداث التي وقعت خلال هذه الفترة وحالت دون تنفيذ الضريبة ومنها ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من أحداث.
وتابع النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه تم تفعيل الضريبة والانتظام في تحصيلها منذ 2013 بحيث يتم دفع الضريبة من قبل صاحب العقار على الشقق الموجودة بالمبنى سواء كانت مؤجرة أو خالية، على أن يتم إعفاء شقة واحدة بالعقار للاستخدام الأسري من قبل الأسرة، كما يتم إعفاء العقارات المملوكة للدولة والمساجد والكنائس وغيرها وفقا للقانون.
وأشار إلى أن سعر الضريبة يتم تحديده وفقا لنسبة من القيمة الإيجارية للعقار أو الشقة (10% بالقانون)، منوها بأن القيمة الإيجارية تتغير بالقانون كل 5 أعوام تقريبا إلا أنه نظرا للظروف الحالية، تم الإبقاء على القيمة الحالية حتى ديسمبر 2021 وفقا للتعديلات التي وافق عليها البرلمان في وقت سابق.
10 % من الإيجار
بدوره قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية وتعديلاته لا تعني فرض ضريبة جديدة، فهى ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954، والذى ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد عام 2008، فالمواطنون يدفعون هذه الضريبة تحت مسمى تعارف المجتمع على أنه " العوايد " وهو فى الاصل الضريبة على العقارات المبنية.
وأوضح النائب في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الضريبة تفرض وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الإيجارية للعقار بسعر 10% للوحدات غير السكنية، ووفقا للشرائح التصاعدية بالنسبة للوحدات السكنية بسعر يبدأ من 10% ويصل لأعلى معدلاته فى الشريحة الأعلى بسعر 40 % .
وأكد أن القانون الجديد لم يخرج عن الأساس الذي تفرض علية الضريبة، فالضريبة تفرض على القيمة الإيجارية للعقارات، موضحا أن الاختلاف الأساسى بين القانونين يتمثل في أن القانون الجديد يأخذ بالحد الأدنى لمعدلات الضريبة بسعر 10%.
ونوه إلى أن تقدم عدد من نواب البرلمان بمشروع قانون لفرض ضريبة جديدة على الشقق المغلقة والغير مستغلة خاصة في ظل زيادة أعدادها وزيادة الطلب على الشقق في ظل الزيادة السكانية، لكن القانون لم يناقش بالمجلس.
تخفيف العبء
فيما قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان أدخل عدد من التعديلات على أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196لسنة 2008، وذلك وفقا لمشروع قانون رقم 23 لسنة 2020، الذي أقره المجلس وصدق عليه الرئيس.
وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القانون تضمن تعديلان الأول يشترط لخضوع الأراضي الفضاء لهذه الضريبة، أن تكون مُستغلة سواء كانت مُلحقة بالمباني أو مستقلة عنها، مسورة أو غير مسورة، وذلك لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المصانع تحديدًا، بعد أن كانت الضريبة تفرض على جميع الأراضي الفضاء الموجودة بالمصانع.
وتابع النائب أن التعديل الثاني منح مجلس الوزراء الحق في إعفاء العقارات المبنية المستخدمة فعليًا في الصناعات والخدمات الاستراتيجية التي يحددها المجلس، وأن يتم تقرير الإعفاء بناء على اقتراح وزير المالية بالتنسيق مع الوزير المختص، وذلك تشجيعًا لهذه الصناعات والخدمات.