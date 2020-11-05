انتخابات النواب.. تغيير مقر اللجنة العامة بطنطا إلى الصالة المغطاة





قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض تغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية والتي ستجرى فيها المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.





وتضمن القرار رقم 80 لسنة 2020 بشأن بتغيير مقر لجنة عامة في محافظة الغربية ومقرها قسم أول طنطا، وذلك بالصالة المغطاة باستاد طنطا بدلا من الملعب الفرعي بإستاد طنطا.





وتجرى الاستعدادات لانطلاق الماراثون الانتخابى لمجلس النواب 2020، داخل محافظات الجمهورية بالمرحلة الثانية، والتى ستكون خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر للخارج بدءًا من الأربعاء المقبل، ويومى 7 و8 نوفمبر في الداخل، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل.





وتجرى فى 13 محافظة وهى القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.





وتنطلق الانتخابات بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة بالنظام الفردى موزعين كالتالى، محافظة القاهرة بلغ عدد المرشحين 433 مرشحًا يتنافسون فى 19 دائرة مخصص لها 31 مقعدًا، وفى القليوبية بلغ عدد المرشحين 223 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 16 مقعدًا.





وفى الدقهلية بلغ عدد المرشحين 351 مرشحًا يتنافسون فى 10 دوائر مخصص لها 21 مقعد، وفى المنوفية بلغ عدد المرشحين 168 مرشحا يتنافسون فى 6 دائرة مخصص لها 11 مقعدًا، وفى الشرقية بلغ عدد المرشحين 246 مرشحا يتنافسون فى 8 دائرة مخصص لها 21 مقعًدا.





وفى الغربية بلغ عدد المرشحين 188 مرشحا يتنافسون فى 7 دوائر مخصص لها 14 مقعدًا، وفى كفر الشيخ بلغ عدد المرشحين 150 مرشحًا يتنافسون فى 4 دوائر مخصص لها 10 مقاعد، وفى الإسماعيلية بلغ عدد المرشحين 113 مرشحا يتنافسون فى 3 دوائر مخصص لها 5 مقاعد.





وفى بورسعيد بلغ عدد المرشحين 50 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى جنوب سيناء تضم 10 مرشحين يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدين، وفى شمال سيناء بلغ عدد المرشحين 31 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها مقعدان.





وفى دمياط بلغ عدد المرشحين 88 مرشحا يتنافسون فى دائرتين مخصص لها 4 مقاعد، وفى السويس توجد بها دائرة واحدة ومخصص لها مقعدان يتنافس فيها 34 مرشحا بينهم 29 مستقل و5 من الأحزاب.





أما بالنسبة لنظام القوائم فهناك دائرتين إحداهما تسمى بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وتتنافس فيها قائمتان وذلك للفوز بـ100 مقعد، والثانية قطاع شرق الدلتا ومقرها الشرقية والتى تتنافس فيها قائمين للفوز بـ 42 مقعدا.