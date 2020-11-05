افتتاح ميدان المحروسة ونهضة مصر بمحافظة السويس

افتتح خالد سعداوي، السكرتير العام بمحافظة السويس ميدان المحروسة، ورافقه أثناء الافتتاح العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، وأمل إبراهيم، رئيس حي السويس، وممدوح أنور، رئيس حي الأربعين، والقيادات التنفيذية بمحافظة السويس.
وقام السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، يرافقهما وليد شوقي، رئيس حي عتاقة، والقيادات التنفيذية، بافتتاح ميدان نهضة مصر على طريق الخدمة بحي عتاقة الموازي لطريق مصر السويس أمام كلية الطب جامعة السويس.
وكلف السكرتير العام، رؤساء الأحياء، بالمتابعة اليومية للميادين والمسطحات الخضراء التي تم إنشاؤها، مناشدا المواطنين الحفاظ على ما يتم تطويره وإنشاؤه من ميادين وحدائق ومنشآت، مؤكدا أنها ملك لشعب السويس.
وكانت إقامة الميادين ضمن تكليفات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، لإنشاء نماذج جمالية كثيرة على مستوى الأحياء في المرحلة الحالية والقادمة في إطار التنسيق الحضاري لتعود السويس لسابق جمالها عروسًا للبحر الأحمر.
يشمل التطوير مجسمات جمالية وأعمال الإنارة العامة ودهانات الأسوار والمسطحات الخضراء، وفتحت محاور مرورية محورية هامة بمنطقة الملاحة والمحروسة والفرز بحي السويس ومحاور مرورية هامة علي طريق الخدمة بحي عتاقة لربط المدن السكنية للقادمين من وإلى طريق مصر السويس بالتقاطع مع طريق الخدمة أمام كلية الطب.
رافق السكرتير العام للمحافظة في الجولة كلا من مديري المديريات ومديري مشروعات المحافظة ومساعدي رؤساء الأحياء والإدارات الهندسية وجهاز التجميل والحدائق وفريق الطوارئ والشركات المنفذة لأعمال تطوير الميادين والفنان محمد كامل والفنان أيمن موسي من أبناء السويس مصممي الشكل الجمالي للميادين.