افتتاح ميدان المحروسة ونهضة مصر بمحافظة السويس

ورافقه أثناء الافتتاح العميد إيهاب سراج الدين، السكرتير العام المساعد، وأمل إبراهيم، رئيس حي السويس، وممدوح أنور، رئيس حي الأربعين، والقيادات التنفيذية بمحافظة السويس.

وقام السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، يرافقهما وليد شوقي، رئيس حي عتاقة، والقيادات التنفيذية، بافتتاح ميدان نهضة مصر على طريق الخدمة بحي عتاقة الموازي لطريق مصر السويس أمام كلية الطب جامعة السويس.

وقام السكرتير العام والسكرتير العام المساعد، يرافقهما وليد شوقي، رئيس حي عتاقة، والقيادات التنفيذية، بافتتاح ميدان نهضة مصر على طريق الخدمة بحي عتاقة الموازي لطريق مصر السويس أمام كلية الطب جامعة السويس.

وكلف السكرتير العام، رؤساء الأحياء، بالمتابعة اليومية للميادين والمسطحات الخضراء التي تم إنشاؤها، مناشدا المواطنين الحفاظ على ما يتم تطويره وإنشاؤه من ميادين وحدائق ومنشآت، مؤكدا أنها ملك لشعب السويس.