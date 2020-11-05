AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

المحكمة الدستورية: وزارة العدل والجهات القضائية تساهم في ترسيخ قيم العدالة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية
Advertisements
محمد زهير
وجه المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، دعوة لوزير العدل وللمجالس العليا لجهات القضاء العادي ومجلس الدولة والقضاء العسكري، ولهيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، للقاء مشترك تحت مسمى "مصر في قلوب قضاتها".
 
وصرح المستشار بولس فهمي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث  الرسمي في بيان، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول القضايا المشتركة بين جهات القضاء والدور الذي يضطلع به القضاة في خدمة العدالة الناجزة، وأثر ذلك على تحقيق التنمية والاستقرار المجتمعي لمصر.
 
وفي هذا السياق، ألقى المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمة خص فيها وزارة العدل وسائر الجهات والهيئات القضائية المدعوة بإسهاماتها في ترسيخ قيم العدالة، وإعلاء دولة القانون، كما وجه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن سائر الجهات والهيئات القضائية رسالة تقدير للقيادة السياسية على جهودها المخلصة في رفعة الوطن والمواطن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تكريمه من وزير العدل.. شقيق المستشار ابو الروس: المرحوم سعى لتحقيق العدالة الناجزة

بعد تكريمهم من وزير العدل.. المستشار أمير مكسي: إصابتي في حادث العريش الإرهابي لن تمنعني من أداء واجبي و أشعر بفخر شديد.. و يعقوب يوجه رسالة إلى الإرهابيين: مش هتقدروا تأثروا علينا ولا على عزيمتنا

ترشيحاتنا

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. عدد زيجاتها ومشهد فاضح كاد يتسبب في سجنها

شاهد.. لاند روفر ديفيندر المعدلة.. صور وفيديو

نادي القضاة: حملة تنشر ثقافة الكره بين الشعب للنيل من سلطات القضاء

هل أدرك ترامب نتيجة الانتخابات؟.. شاحنة مجهولة تنقل محتويات غامضة من البيت الأبيض ..فيديو

النتيجة النهائية للانتخابات الأمريكية يمكن أن تكون انقلابا.. محلل سياسي أمريكي

مدرب الرجاء يكشف أسباب تفوق الزمالك فى نهاية المباراة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 173 مليون جنيه.. شاهد انهيار قصر أثري أثناء ترميمه

بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور

دهس أم وطفليها.. شاهد سباق سيارتي هوندا سيفيك يتسبب في حادث مرعب