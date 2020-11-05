AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

يوفنتوس يلاحق برشلونة ويحقق فوزا عريضا على فرينكفاروزي برباعية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 12:15 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق يوفنتوس الإيطالي فوزًا عريضًا على مضيفه فرينكفاروزي المجري، بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "بوشكاش أرينا"، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات، من دوري أبطال أوروبا.

وجاء الهدف الأول بعد مضي 7 دقائق فقط عبر المهاجم الإسباني المتألق ألفارو موراتا، قبل أن ينتهي الشوط الأول على هذه النتيجة.

فى الدقيقة 60 أضاف موراتا الهدف الثاني، ثم من خطأ فادح لحارس المرمى جاء الهدف الثالث عبر البديل الأرجنتيني باولو ديبالا، قبل أن تتوالى الأخطاء، ويسجل لاشا دفالي مدافع الفريق المضيف الهدف الرابع بالخطأ في مرماه.

وقبل نهاية المباراة بثوانٍ وفي الوقت بدل الضائع أحرز فرانك بولي هدف حفظ ماء الوجه لأصحاب الأرض، لينتهي اللقاء بفوز اليوفي 4-1.

ووصل فريق يوفنتوس إلى الفوز الثاني ويصل للنقطة 6، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، فيما تراجع فرينكفاروزى للمركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يحقق فوزًا كبيرًا على نيوكاسل 4-1 في الدوري الإنجليزي

دوري أبطال أوروبا | بايرن يواصل جلد الإسبان.. سقوط مفاجئ لـ الريال.. وشياطين مانشستر تلدغ سان جيرمان

يوفنتوس ضد برشلونة.. هدف ديمبلي يمنح رفاق ميسي التقدم في الشوط الأول

برشلونة يفوز على يوفنتوس 2-0.. وبطل المجر يتعادل 2-2 مع دينامو كييف

يوفنتوس في ضيافة فرينكفاروزي المجري الليلة بـ دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

باتشيكو: الوصول للنهائي أمر جيد ولكن نحن لم نتوج بعد بالبطولة

إلهام شاهين لـ صدى البلد: حظر تجول استفز ملكاتي الفنية

الصحة: تسجيل 207 إصابات جديدة بـ كورونا و13 وفاة

إدارة الجونة السينمائي عن إصابات كورونا: لسنا مسؤولين عن التصرفات الفردية

طاهر محمد طاهر يغادر مران المنتخب بعد تعرضه للإصابة

السيسي يتابع الخطوات التنفيذية لتطوير شبكة المحاور والطرق على مستوى الجمهورية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم مهاجمتهم لـ ترامب.. السود يفجرون مفاجأة في الانتخابات الأمريكية

شاهد.. لاند روفر ديفيندر المعدلة.. صور وفيديو

بملابس كاجوال.. رضوى الشربينى تخطف الأنظار بجمالها