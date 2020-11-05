طارق فهمي: مصر هي نموذج الاستقرار في الإقليم والمنطقة

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الوضع فى مصر حاليًا يختلف تماما عن الوضع في 2013، مؤكدًا أن مصر بالنسبة لـ أمريكا ولـ العالم هى نموذج الاستقرار فى الإقليم والمنطقة، وأن استقر الإقليم جزء من استقرار مصر.





وأضاف طارق فهمي، خلال حواره ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن مصر تعامل مع بعض السخافات الأمريكية بذكاء شديد.





وأشار إلى أن هناك مصالح مشتركة، وهناك حرص أمريكى على أن تكون مصر دولة مستقرة، و مصر دولة مهمة فى الإقليم ولفت إلى أن هناك أطرافًا رابحة حال فوز بايدن أبرزهم والفلسطينيين والإيرانيين بينما ستكون هناك أطرافًا خاسرة.





وأوضح أن هناك اطراف خاسرة تبحث عن فرصة لـ استمرار الرئيس الأمريكى الحالى ترامب وتابع أن الفريق الذى يعاون بايدن فى الحكم مجموعة يسارية.





وأكد أن : " نحن فى حاجة لعمل حوار استراتيجي جاد مع الولايات المتحدة سواء كان الرئيس القادم ديمقراطى أو جمهوري ، يشمل كل القضايا المسكوت عليها فى العلاقات المصرية الأمريكية، منها قضايا حقوق الإنسان و الديمقراطية و التعددية وكل القضايا".



