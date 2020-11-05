وزير الري الأسبق: السودان اقترحت بعض المحاور الجديدة للتوافق.. فيديو

قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق ، إن مفاوضات سد النهضة وصلت الي مرحلة سيئة وهذا لعدم معرفة التفاوض وعند توقف المفاوضات في 28 أغسطس كان الخلاف بسبب عدم الوصول الي اتفاق علي معظم بنود الاتفاقية .





وأضاف نصر علام خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور ، ان السودان اقترحت بعض المحاور الجديدة للتوافق وهي استخدام خبراء الاتحاد الافريقي او استخدام المراقبين كوسطاء وإثيوبيا أعلنت سابقا علي أنها لن توافق علي تدخل وسطاء .





واوضح نصر علام ، ان الاوضاع الداخلية متفاقمة في إثيوبيا مؤكدا علي أن موقف إثيوبيا بشأن سد النهضة لن يظهر إلا بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية وذلك نظرا لأن إثيوبيا تدعم بايدن على حساب ترامب في لتولي رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. إثيوبيالتولي





وتابع : أن إثيوبيا تعطل أي حلول للوصول إلى الصيغة النهائية في مفاوضات سد النهضة لافتا الي ان إثيوبيا تخطط لسدود مستقبلية وبالتعاون مع بعض القوى الدولية المعروفة ومن شانها إفشال أي مفاوضات للوصول إلى حل للأزمة.