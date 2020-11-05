السنباطي: بناء الإنسان أولوية الدولة وحجر الزاوية في تقدم الأمم

كشف عمرو السنباطي، مرشح حزب "مستقبل وطن" عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر رقم ٢ رمز الكتاب، عن مشروعه الانتخابي الذي يحمل شعار "الإنسان أولًا".





وأكد "السنباطي"، أن الإنسان هو الركيزة الأساسية للمجتمع، فهو الأمل دائمًا في تأسيس الحضارات، وحجر الزاوية في بناء حاضر الأمم ومستقبلها.





وقال المرشح البرلماني، "كي نضمن مستقبل دائرتنا، وضعت برنامجا انتخابيا، يبدأ وينتهي بالإنسان وتفاصيل حياته اليومية، وحرصت على أن يكون البرنامج أهدافه واضحة ومحددة؛ حتى نضمن العمل عليها وفق برنامج زمني محدد"، لافتًا إلى أن بناء الإنسان هو أولوية للدولة من حيث التعليم، الصحة، الشباب والرياضة، ريادة الأعمال، وخلق فرص العمل مع ضرورة خلق قنوات تواصل مستمرة مع أهالي الدائرة.





وأضاف أنه سيطلق "ملتقى السنباطي" منبرًا للحوار مع أهل دائرة مدينة نصر ومصر الجديدة بجميع أطيافها خاصةً الشباب، وذلك عبر العمل على زيادة عدد مراكز الشباب بنسبة 25%، وتأهيل مراكز الشباب لزيادة دورها في تأهيلهم، وتنظيم دورات رياضية بشكل منتظم في مختلف الألعاب الفردية والجماعية.





وأشار إلى أنه بصدد إطلاق مشروع الـ "100 بطل" الذي يهدف إلى تأهيل 100 بطل في مختلف الألعاب والتركيز على الأنشطة الخاصة بذوي الهمم، والاستفادة من تجربة نادى هليوبوليس في هذا الشأن؛ لتيسير حياة المواطنين اليومية.





وأضاف المرشح عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر "سأسعى جاهدا إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد؛ للتعامل مع الأحياء، والمساهمة في إعداد كوادر تخوض انتخابات المجالس المحلية الشعبية المنتظر إجراؤها قريبًا، حيث تعد المدرسة التي تقوم على إعداد الشباب والكوادر التي ستقود العديد من المناصب والملفات في المستقبل".





وتابع "سأبذل ما في وسعي من أجل القضاء على مشكلة القمامة، وأزمة انقطاع المياه والظلام في عدد من الشوارع، وكذلك الاهتمام بأرصفة المشاة والتشجير، وحل أزمة انتشار الميكروباصات والتكاتك والأسواق العشوائية، والعمل على عدم السماح بتحويل الوحدات السكنية فى العمارات إلى محلات تجارية".





يذكر أن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2020 ستبدأ الجولة الأولى منها للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 4 و5 و6 نوفمبر، وتجرى فى الداخل يومى السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الثانية ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه يوم الأحد الموافق 15 نوفمبر.



