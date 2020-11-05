AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبو جبل يحتفل بتأهل الزمالك لنهائي دوري أبطال أفريقيا ويوجه رسالة للجماهير

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:45 ص
ابو جبل
ابو جبل
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل محمد أبو جبل، حارس مرمي نادي الزمالك، بصعود فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي في نصف النهائي.

ونشر أبو جبل، مجموعة من الصور من المباراة، معلقا عليها "الحمد لله هذا من فضل ربي مبروك لجمهور نادي الزمالك العظيم". 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.

سجل أهداف المباراة ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.


بدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ فتلقى هدفا مفاجئا إلا أن لاعبي الأبيض استفاقوا ليسجلوا ثلاثية متتالية.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الزمالك يتقدم على الرجاء برأسية أشرف بن شرقي فى شوط أول قوى ..فيديو

60 دقيقة .. الزمالك يواصل التقدم ويهدر فرصا سهلة.. والرجاء تائه

بعد الفوز على الرجاء المغربي.. لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي

أفريقيا يا زمالك يتصدر تويتر عقب فوز الزمالك

30 دقيقة .. تحفظ الزمالك المستمر يدفع الرجاء لتشكيل خطورة على مرمى أبو جبل

دوري الأبطال.. الزمالك يفرض التعادل السلبي على الرجاء في الشوط الأول

ترشيحاتنا

بهدف عالمي .. فرجاني ساسي يتعادل للزمالك أمام الرجاء

الزمالك يحطم آمال الرجاء بالهدف الثاني

لمن يعاني من الكوابيس.. عليك بهذه الأدعية لنوم مريح

عضو بالحزب الجمهوري: 3 ولايات أمريكية ستحسم فوز ترامب بكرسي الرئاسة

إدارة الجونة السينمائي عن إصابات كورونا: لسنا مسؤولين عن التصرفات الفردية

مدحت العدل: باتشيكو كان هيضيع حلم الزمالك بالصعود ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب

بسبب لافتة تأييد لـ ترامب.. مسن 69 عاما يتعرض لاعتداء خارج مركز اقتراع

أمام العشرات.. يضرب زوجته حتى الموت في الشارع.. وردة فعل المارة صادمة