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رياضة

نهائي تاريخي.. الليجا الإسبانية تعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 03:19 ص
الليغا
الليغا
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مصطفى كرم

علقت رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، على تأهل الزمالك لمواجهة والأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ليلتقي فريقان من بلد واحد لأول مرة في تاريخ البطولة في النهائي.


ونشرت الصفحة الرسمية لـ "الليجا الإسبانية" عبر "فيس بوك"، صورة تجمع شعار الناديين، معلقة "نهائي تاريخي.. ألف مبروك للكرة المصرية".


وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا.


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سجلت أهداف المباراة ما لونجو للرجاء وفرجاني ساسي ومصطفى محمد هدفين للزمالك .


بدأ الزمالك المباراة بشكل هادئ وتلقى هدفا مفاجئا من الرجاء لكن استفاق لاعبو الزمالك بعد الهدف ليسجلوا ثلاثية.

نهائي تاريخي.. الليجا الإسبانية تعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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