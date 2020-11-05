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علينا الاستعداد.. أديب: بايدن يمثل كل شيء عكس مصالح المنطقة العربية والشرق الأوسط

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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إسراء صبري

قال الكاتب الصحفي عماد الدين أديب، إن الوضع في أمريكا يشير إلى انتقال معركة الإعلام والحشد والتعبئة في الانتخابات الرئاسية إلى مرحلة النزاع القضائي، موضحا "محامو دونالد ترامب تقدموا بدعاوى طعن على نتائج إحدى الولايات إلى المحكمة الدستورية العليا، أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن"، متوقعًا "أن ينتقل النزاع إلى الشارع الأمريكي".


وأضاف "أديب"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، أن إعلان اسم الرئيس الأمريكي المقبل بشكل نهائي بعد استيفاء فرز آخر صندوق في آخر ولاية أمريكية، وهو ما يفتح الباب إلى صراع  قضائي من الممكن أن ينتقل إلى الشارع، وعليه يؤثر على الاقتصاد العالمي والدولار والذهب وأيضًا البورصات العالمية.


وأكد الكاتب الصحفي، أن الولايات المتحدة الآن في وضع خطر؛ لأنها لأول مرة منذ عام 2000 تواجه علامة استفهام حول هوية الرئيس المقبل.


وأشار إلى أن ترامب من الممكن أن ينهي هذا الصراع إذا اعترف بالنتيجة، ولكنه لا يريد أن يعترف بالهزيمة حتى وإن خسر، وكأننا في دولة من دول العالم الثالث.

ونوه بأن ما يعنينا في هذا الأمر هو أننا أمام مرحلة لابد فيها أن نعد أنفسنا لها جيدا، متسائلًا "ماذا نفعل لو انتهت هذه الانتخابات بفوز جو بايدن؟"، مستطردًا "بايدن يمثل كل شيء عكس مصالح المنطقة العربية والشرق الأوسط، ومعظمنا يتمنى فوز ترامب، رغم أنه ليس شخصية غير محببة".


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