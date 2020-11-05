علي ربيع يحقق المليون السابع بفيلم «الخطة العايمة»

حقق فيلم "الخطة العايمة" إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه في 4 أسابيع حيث تم عرضه في 6 أكتوبر الماضي.

وشهد العرض الخاص، نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.





فيما هنأ عدد من أبطال مسرح مصر، كلا من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة".





وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي.



