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فن

علي ربيع يحقق المليون السابع بفيلم «الخطة العايمة»

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 02:03 ص
فيلم الخطة العايمة
فيلم الخطة العايمة
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أحمد إبراهيم
حقق فيلم "الخطة العايمة" إيرادات بلغت 7 ملايين جنيه في 4 أسابيع حيث تم عرضه في 6 أكتوبر الماضي. 

وشهد العرض الخاص، نجما النادى الأهلى أيمن أشرف وأحمد الشيخ اللذان تربطهما علاقة صداقة قوية بالفنان علي ربيع ونجوم مسرح مصر.

فيما هنأ عدد من أبطال مسرح مصر، كلا من "علي ربيع ومحمد عبد الرحمن" بمناسبة عرض فيلمهما "الخطة العايمة". 

وتدور أحداث فيلم الخطة العايمة حول مدير بنك يبدأ في تكوين تشكيل عصابي من 3 أشخاص لسرقة البنك الذي يعمل به وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي. 

"الخطة العايمة" بطولة على ربيع ومحمد عبد الرحمن وغادة عادل وعمرو عبد الجليل وبيومى فؤاد وبسنت صيام وهشام محمد شرف وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم صلاح عبد الله وشريف رمزى، وهو من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامى، وإخراج  معتز التونى.

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