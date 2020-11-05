مراكز تسوق بريطانية تمنع الأزواج والعائلات من التسوق معا.. اعرف السبب

لجأت مراكز تسوق بريطانية شهيرة إلى منع الأزواج والعائلات من التسوق معًا في إطار محاولات الحفاظ على التباعد الاجتماعي والحد من الطوابير والتجمعات للوقاية من فيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19 )، وجاء ذلك قبيل بدء الإغلاق الجديد في إنجلترا، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم الخميس.





وأفاد تقرير لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية بأن المحلات التجارية في كافة أنحاء البلاد أعادت التأكيد على على مجموعة من القواعد بهدف حماية المتسوقين من خطر التعرض لعدوى كورونا.









وأضاف التقرير أن سلاسل محلات تجارية كبرى بالبلاد كانت قد شاركت في وقت سابق تفاصيل ساعات التسوق ذات الأولوية لكبار السن والعاملين في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS)، ومن الواضح أن هذه القواعد ستظل قائمة طوال أربعة أسابيع حتى الثاني من ديسمبر، وهي المدة المقررة للإغلاق الجديد.





وحث الرئيس التنفيذي لسلسلة المحلات التجارية الكبرى بالمملكة المتحدة "سينسبري" في بيان له على إرسال فرد واحد فقط من كل أسرة للتسوق كلما أمكن، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد العملاء على إنهاء جولاتهم التسوقية بشكل أسرع وأكثر سلاسة.





ونُشر على الموقع الإلكتروني الخاص بسلسلة المحلات التجارية إشعارًا يفيد بأنه سُيطلب من المجموعات التي تضم أكثر من فرد بالغ اختبار شخص واحد فقط للتسوق، وسُيطلب من البقية الانتظار؛ وأفاد الإشعار كذلك بأن الأطفال مُرحب بهم إذا لم يكن في الإمكان أن يظلوا بالمنزل.









وتحث سلسلة محلات تجارية أخرى، وهي "آلدي"، العملاء على التسوق بمفردهم أو محاولة تقليل عدد أفراد الأسرة الذين يحضرون للمتاجر حفاظًا على قواعد التباعد الاجتماعي



