استمر 150 يومًا.. قصة أطول حريق غاز مشتعل في الهند يدمر الأرواح

فقدت لابانيا سايكيا، وهي أم عازبة لثلاثة أطفال في ولاية آسام شمال شرق الهند، منزلها في حريق اندلع من بئر غاز قريبة تابعة لشركة أويل إنديا المحدودة (OIL) التي تديرها الدولة في يونيو.





كما فقدت في الحريق متجرها الصغير في منطقة تينسوكيا الذي مكنها من تربية أطفالها الثلاثة. إنها واثقة من إمكانية إعادة بناء المنزل والمتجر. لكن السيدة سايكيا تقول إنها حزينة لفقدان صور زوجها الراحل التي احترقت في الحريق.





وفي حديثها لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قالت السيدة سايكيا: "سيتعين على أطفالي أن يكبروا دون أن ينظروا إلى صورة لأبيهم. وبعد فترة ، ربما لن يعودوا قادرين على ربط وجه باسم والدهم".





اشتعل الحريق الذي اندلع في 9 يونيو ، عقب انفجار غاز في منطقة بغجان ، لمدة 150 يومًا حتى الآن ، مما يجعله أطول حريق من نوعه في الهند. ولقي ثلاثة أشخاص مصرعهم أثناء محاولتهم احتواء الحريق الذي أجبر في البداية 3000 شخص في القرى المجاورة على ترك منازلهم واللجوء إلى مخيمات مؤقتة.





وبينما عاد معظم السكان منذ ذلك الحين إلى منازلهم ، ما زالت عشرات العائلات التي كانت تعيش بالقرب من موقع الحريق في ملاجئ مؤقتة.





ويقول الصحفي المحلي ناوانتيك أورانج: "جعلت الحرارة والدخان والصوت المتدفق المنطقة مكانًا خطيرًا. ويشكو العديد من السكان المحليين من مضاعفات صحية مثل القلق والصداع النصفي وفقدان الشهية وحرق العينين".





قدمت "النفط" 2.5 مليون روبية (33،858 دولارًا ؛ 26،124 جنيهًا إسترلينيًا) كتعويض فوري لكل 12 عائلة فقدت منازلها تمامًا ، وما زالوا يقدمون 50000 روبية (674 دولارًا) شهريًا لدعم سبل العيش لكل أسرة وهو أجبروا الآن على الابتعاد عن منازلهم.





تم احتواء حريق مماثل في بئر نفط - تديرها شركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة (ONGC) - في منطقة Sivasagar في ولاية آسام في عام 1967 بعد حوالي 90 يومًا من الجهود.





استغرق انفجار وحريق في منشأة أخرى ONGC في باسارلابودي بولاية أندرا براديش 65 يومًا للسيطرة عليه، كما استغرق حريق في بئر للنفط في منطقة ديكوم في ولاية آسام في عام 2005 20 يومًا للاحتواء وكان بعض السكان المحليين يتظاهرون مطالبين بتعويضات سريعة وحل سريع للأزمة.





وقال المزارع دانديشوار بورا ، البالغ من العمر 40 عامًا ، والذي يعيش الآن في منطقة كوخ مؤقت على بعد 1.5 كم من موقع الحريق.





فيما يقول مسؤولو الشركة التي تديرها الدولة إنهم على وشك احتواء النيران ، لكن هناك شكاوى بشأن تعاملهم الأولي مع الحريق.





بيجيت بوردولوي، المدير المتقاعد في شركة توزيع الكهرباء التي تديرها الدولة ، غير راضٍ أيضًا عن تعامل النفط مع الوضع. كان ابنه أرنب البالغ من العمر 25 عامًا ، وهو مهندس في شركة النفط ، أحد الأشخاص الثلاثة الذين لقوا حتفهم في محاولة لاحتواء الحريق.





وأضاف بوردولوي: "لدينا العديد من الأسئلة حول الظروف التي أدت إلى وفاة ابني. النفط لم يقدم أي توضيح بشأن هذه. بداية ، كان أرنب جديدًا نسبيًا في المنظمة ولم يكن لديه المؤهلات أو الخبرة المطلوبة للعمل في هذا النوع من الأزمات.



