كيف عنونت الصحافة المغربية فوز الزمالك الكبير على الرجاء؟

بات قطبا الكرة المصرية الأهلي والزمالك على موعد لخوض المباراة النهائية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية، بعد انتصار كل منهما في ذهاب وإياب نصف النهائي والصعود رسميا إلى نهائي البطولة.





وفاز الأهلي على الوداد المغربي ذهابًا وإيابًا بالدار البيضاء بثنائية نظيفة وبثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الإياب، وتمكن الزمالك من الانتصار على الملعب ذاته في مواجهة الرجاء بهدف دون رد، وبثلاثية مقابل هدف في الإياب أيضًا.

وتصدرت هزيمة الرجاء من الزمالك عناوين الصحف المغربية بعد نهاية المباراة والتي نعرض أبرزها فيما يلي:



كتب موقع "لوسيت انفو"، تقريرا عن المباراة بالعنوان التالي "الزمالك يتغلب على الرجاء بثلاثية ويعبر لنهائي عصبة الأبطال".





وأشار الموقع المغربي إلى أن الرجاء قدم مباراة جيدة في ظل تعافي لاعبيه من كورونا مؤخرًا، لكنه انهار في الدقائق الأخيرة واستطاع الزمالك استغلال ذلك وتسجيل أهدافه.





كما ذكر موقع "البطولة"، تفاصيل المباراة بعنوان "الرجاء يسقط أمام الزمالك المصري في القاهرة" في إشارة منه إلى خروج الفريق المغربي من البطولة القارية.





وأوضح الموقع أن التونسي فرجاني ساسي تمكن من فك شفرة المرمى الرجاوي.



