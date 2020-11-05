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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الخميس 5 - 11 - 2020 والقنوات الناقلة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يشهد اليوم، الخميس، الموافق 5 نوفمبر 2020، عددًا من المباريات في مختلف البطولات، أبرزها الجولة الثالثة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

ويعرض "صدى البلد"، أبرز مواعيد مباريات اليوم على النحو التالي:

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

روما ضد كلوج 7:55 على قناة beIN SPORT HD 5

رابيد فيينا ضد دوندالك 7:55 على قناة beIN SPORT Connect

سلافيا براج ضد نيس 7:55 على قناة beIN SPORT HD 6

باوك سالونيكا ضد إيندهوفن 7:55 على قناة beIN SPORT HD 10

أومونيا نيقوسيا ضد غرناطة 7:55 على قناة beIN SPORT HD 8

ريال سوسيداد ضد ألكمار 7:55 على قناة beIN SPORT HD 3

ريجيكا ضد نابولى 7:55 على قناة beIN SPORT HD 4

سيفاس سبور ضد كاراباج أجدام 7:55 على قناة beIN SPORT HD 7

لودوجوريتس رازجراد ضد توتنهام هوتسبير 7:55 على قناة beIN SPORT HD 1

بنفيكا ضد جلاسجو رينجرز 7:55 على قناة beIN SPORT HD 2

ليج بوزنان ضد ستاندردليج 7:55 على قناة beIN SPORT Connect

يونج بويز ضد سيسكا صوفيا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6

آرسنال ضد مولده 10:00 على قناة beIN SPORT HD 2

سيليتك ضد سبارتا براج 10:00 على قناة beIN SPORT HD 4

ميلان ضد ليل 10:00 على قناة beIN SPORT HD 1

ليستر سيتى ضد سبورتنج براجا 10:00 على قناة beIN SPORT HD 3

زوريا لوهانسك ضد أيك أثينا 10:00 على قناة beIN SPORT Coonect

سرفينا زفيردا ضد جينت 10:00 على قناة beIN SPORT HD 10

هوفنهايم ضد سلوفان ليبيرتش 10:00 على قناة beIN SPORT HD 5

رويال أنتويرب ضد لاسك لينز 10:00 على قناة beIN SPORT HD 13

دينامو زغرب ضد وولفسبيرجر 10:00 على قناة beIN SPORT HD 8

فينورد روترام ضد سيسكا موسكو 10:00 على قناة beIN SPORT HD 7

مواعيد مباريات الدوري السعودي
الوحدة ضد الرائد 6:45 على قناة الرياضية السعودية

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