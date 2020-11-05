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رياضة

إسماعيل يوسف يحتفل بالتأهل لنهائي دوري الأبطال ويوجه رسالة لجماهير الزمالك

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:38 ص
اسماعيل يوسف
اسماعيل يوسف
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مصطفى كرم
احتفل اسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بصعود فريقه لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد التغلب على فريق الرجاء المغربي في نصف النهائي.

وكتب إسماعيل يوسف، عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر"، "‏مبروووووك لاعظم جمهور وربنا مابييتعاندش. بحبك يا زمالك". 

وتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الى نهائي دوري ابطال افريقيا عقب الفوز على  ضيفه الرجاء المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدف ليضرب موعدا تاريخيا مع غريمه التقليدي الأهلي فى نهائي البطولة الأكبر قاريا. 

سجل أهداف المباراة، ما لونجو للرجاء، وفرجاني ساسي، ومصطفى محمد "هدفين" للزمالك.

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