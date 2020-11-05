سعره 173 مليون جنيه.. شاهد انهيار قصر أثري أثناء ترميمه

انهار قصر في تشيلسي تبلغ قيمته 8.5 مليون جنيه إسترليني (حوالي 173 مليون جنيه مصري) أثناء أعمال تشييد الطابق السفلي الضخم في قلب الضاحية المكتظة بالأثرياء والمشاهير، وتظهر صور الدمار المنزل الضخم وسط المدرجات تحول إلى أنقاض خلف طوق أقامته الشرطة.





أفاد الجيران بأنهم سمعوا صوت جلل قوي مثل الرعد في منتصف الليل حيث انهار القصر الذي يقع في منتصف المدرجات بالكامل، وكانت خدمات الطوارئ لا تزال في مكان الحادث هذا الصباح في دورهام بليس بـ لندن، حيث عملت طواقم الإطفاء طوال الليل لتأمين المباني.





يعد الحي موطنًا لرجال أعمال فاحشي الثراء ومشاهير مثل رومان أبراموفيتش وأماندا إلياش وميك جاجر، وقالت فرقة الإطفاء في لندن، بأنه تم إجلاء 40 شخصًا على الأقل من المباني المجاورة.





وحكى أحد الجيران المقربين كيف استيقظ في الساعات الأولى من الصباح على ما يعتقد أنه قصف رعد عالي، قال: "كان الصوت جلل عظيم.. اعتقدت أنه كان صوت رعد ولكن لم يكن هناك سوى صوت عالٍ واحد.. لم أرى المبنى قد انهار إلا في طريقي إلى العمل في الصباح.. كان هناك الكثير من رجال الشرطة وتم إغلاق الطريق".





"كان العمال هناك منذ أسابيع يحفرون قبوًا.. لا أعتقد أن أي شخص كان في العقار في ذلك الوقت ، لكن إصلاحه سيكون مكلفًا للغاية.. لقد انهار السقف للتو إلى الداخل وأدى إلى انهيار الجزء الداخلي بالكامل".





قال آخر بأنهم سمعوا "تحطمًا هائلًا" وهربوا من شقتهم ليروا المبنى المجاور قد انهار، كنا لا نزال مستيقظين وسمعنا للتو انفجارًا ضخمًا.. هربنا إلى الخارج واختفى المبنى المجاور.





"كنا نعلم أنها فارغة لكننا اتصلنا بالشرطة، ظهر الكثير من رجال الشرطة وسيارات الإسعاف ، لكن لم يصاب أحد.. بعد ساعات قليلة كان هناك 10-15 عامل بناء في الداخل".





تُظهر مستندات تسجيل الأراضي أن الملكية الحرة للممتلكات مملوكة لشركة Seabrook Properties Limited، التي تم إنشاؤها في جزر فيرجن البريطانية، وقد منح طلب تخطيط، تمت الموافقة عليه العام الماضي، للأعمال في الطابق الأرضي السفلي والتراس أعلاه.





وأضاف التطبيق: "يتم استبدال جميع نوافذ الوشاح الصندوقية بأخشاب مدهونة، بزجاج مزدوج الأبواب الخشبية المزججة ثنائية الطي إلى مستوى الطابق الأرضي العلوي.. إعادة سقف مائل و 8 لا. مصابيح سقف الحفظ.. تم استبدال البناء بالطوب".



