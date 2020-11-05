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أخبار العالم

وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تحذر من تبادل نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 04:36 ص
صدى البلد
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أ ش أ
حذرت وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة من حسابات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تتبادل نتائج مبكرة للانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن.

وذكرت وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية التابعة للوزارة الأمريكية - حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس - أنها رصدت تقارير متعددة لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتظاهر بأنها وسائل إخبارية قانونية للإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وأهاب مدير وكالة الأمن، كريستوفر سي كريبس - في تغريدة على موقع التدوينات المصغرة "تويتر" - "عدم الوقوع في الفخ"، لافتًا إلى أنه "بإمكان جهات خبيثة استخدام شخصيات مزيفة وانتحال شخصيات أصحاب حسابات حقيقية".

وأشار كريبس - في تغريدة أخرى - إلى أنه سيكون لمعظم حسابات التواصل الإجتماعي على المنصات علامة اختيار، لذا فإنه في حال لم يتم التحقق منها فسيتم إجراء بحث أعمق.

وتعد التغريدتان أول تحذير عام لكريبس من تهديد معين يضر بالانتخابات الرئاسية الأمريكية الحالية.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية سباق الانتخابات الرئاسية 2020 بين دونالد ترامب الذي يسعى للفوز بولاية ثانية، وبين جو بايدن الذي اشتهر بعمله نائبًا لرئيس البلاد السابق، باراك أوباما، لمدة ثماني سنوات.

وتعد هذه الانتخابات الرئاسية الأمريكية الـ 59، فيما يقوم الناخبون بانتخاب رئيس جديد ونائب رئيس جديد من خلال الدائرة الانتخابية أو إعادة انتخاب المرشحين المنتهية ولايتهم.

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