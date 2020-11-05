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أخبار العالم

حملة ترامب تتوقع فوزه بولايتي أريزونا وجورجيا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 05:57 ص
جو بايدن ودونالد
جو بايدن ودونالد ترامب
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قسم الخارجي
قال مستشار للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنهم يعتقدون أنهم سيستعيدون الأصوات الكافية لتحقيق الفوز بولاية أريزونا.

وحسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مستشار الرئيس الأمريكي، الذي أكد أن حملة ترامب حصلت على أريزونا بالفعل، 11 صوتا في المجمع الانتخابي.

وأقر مشتار ترامب بأنه "لا مجال للخطأ" بالنسبة لترامب خاصة مع تأرجح ولاية جورجيا، موضحا أن الفوز بأريزونا أمر لا مفر له بالنسبة لترامب.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مصدر منفصل في الحزب الجمهوري قوله إن الاستقالات داخل حملة ترامب تتزايد، في ظل تراجع فرص مرشحهم أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وأوضح المصدر أنهم "ليسوا مستعدين لقبول الهزيمة".

وأشار مستشار ترامب إلى أن الهاجس الأكبر لدى حملته الآن هو ولاية جورجيا - 16 صوتا في المجمع الانتخابي - مؤكدا أنها صفقة كبيرة بالسنبة لهم.

كانت وسائل إعلام أمريكية ذكرت أن ترامب استطاع خلال الساعات الماضية أن يقلص الفارق مع منافسه بايدن في ولاية أريزونا.

وحصل جو بايدن حتى الآن على 253 صوتا في المجمع الانتخابي، وفقا لشبكة "سي ان ان"، بينما حصل ترامب على 213 صوتا.

ولا يحتاج المرشحان للرئاسة الأمريكية إلى الفوز بالتصويت الشعبي فقط، وإنما يسعيان للحصول على أغلبية في "المجمع الانتخابي" حتى يتوزع الناخبون البالغ عددهم 538 في المجمع حسب عدد السكان بين الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، ويجب أن يحصل المرشح على 270 صوتا انتخابيا على الأقل للفوز.

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