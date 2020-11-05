AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الزمالك راحة 4 أيام بعد الفوز على الرجاء والتأهل إلى نهائي الأبطال

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 07:02 ص
صدى البلد
Advertisements
ملك موسي
منح البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض، راحة لمدة 4 أيام من التدريبات، بداية من اليوم الخميس.

كان هذا بعدما نجح الفريق الأبيض فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربى 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

يحرص المدير الفنى للقلعة البيضاء على منح اللاعبين قسط كافٍ من الراحة، استعدادا للمرحلة المقبلة، قبل بدء الاستعداد للنهائى الأفريقى.

ويواجه الفريق الأبيض غريمه الأهلي في المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أخبار الرياضة| لاعبو الزمالك يهتفون لـ فرجاني ساسي.. ورينيه فايلر يظهر بصحبة الخطيب.. وريال سوسيداد يتصدر الدوري الإسباني

بعد الفوز على الوداد بخماسية.. الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في دوري أبطال إفريقيا

«كاف» يختار ديانج أفضل لاعب في مباراة الوداد

استاد برج العرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا

حمادة أنور يكشف آخر تطورات حالة مصطفى محمد ويؤكد: نثق فى قدرات لاعبي الزمالك

مواجهة مصيرية تأجلت كثيرا.. الزمالك يستضيف الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

عبد المنعم سعيد: ما يحدث حاليا في الولايات المتحدة سيقف التاريخ أمامه كثيرا

مشروب مذهل يخلصك من حصوات الكلى بدون جراحة

شهر 12.. أستاذ مناعة: معدل الوفيات بكورونا سيصل إلى 3 أضعاف المعدل الحالي.. فيديو

كيف عنونت الصحافة المغربية فوز الزمالك الكبير على الرجاء؟

شوبير يكشف تفاصيل التعاقد مع بدر بانون وموعد تقديمه في الأهلي

نهائي تاريخي.. الليجا الإسبانية تعلق على مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعره 173 مليون جنيه.. شاهد انهيار قصر أثري أثناء ترميمه

بنتلى تستضيف حدثا جديدا لاستعراض جمال أسطولها التاريخي.. فيديو وصور

دهس أم وطفليها.. شاهد سباق سيارتي هوندا سيفيك يتسبب في حادث مرعب