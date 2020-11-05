الزمالك راحة 4 أيام بعد الفوز على الرجاء والتأهل إلى نهائي الأبطال

منح البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لنادي الزمالك، لاعبي الفريق الأبيض، راحة لمدة 4 أيام من التدريبات، بداية من اليوم الخميس.





كان هذا بعدما نجح الفريق الأبيض فى التأهل إلى نهائى دورى أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الرجاء المغربى 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.





يحرص المدير الفنى للقلعة البيضاء على منح اللاعبين قسط كافٍ من الراحة، استعدادا للمرحلة المقبلة، قبل بدء الاستعداد للنهائى الأفريقى.





ويواجه الفريق الأبيض غريمه الأهلي في المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على ستاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يفوز فى لقاء الإياب بالقاهرة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائي بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.





من المقرر، أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال إفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 من شهر نوفمبر الجارى، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.