حدث ليلا.. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض.. وبدر بانون يعلن انتقاله لـ الأهلي

نشر "صدى البلد"، عددًا من الأخبار المهمة خلال مساء أمس والساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس، في مختلف المجالات على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها:
أطلق المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن موقعًا انتقاليًا على الإنترنت، على الرغم من أن النتائج النهائية للانتخابات لم تُعلن بعد.
اقترب المرشح الديمقراطي "جو بايدن"، من الفوز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، حيث تفصله عن البيت الأبيض أصوات ولاية واحدة فقط ستكون العامل الحاسم لأكثر انتخابات متقاربة بتاريخ أمريكا.
كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مقالا في صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية الشهيرة، أكد فيه أن فرنسا تعارض "الانفصالية الإسلاموية" وليس الإسلام.
أعلنت حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفع دعوى قضائية في ولاية جورجيا؛ لوقف فرز الأصوات الانتخابية.
أعلن بدر بانون، قائد الرجاء البيضاوي المغربي، انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
رصدت لقطات مصورة واقعة اعتداء زوج على شريكة حياته بالضرب المبرح حتى الموت في أحد شوارع مدينة "شوزو" الواقعة شمال الصين على مرأى من العديد من المارة، الذين شهدوا ما حدث دون أن يحاول أي منهم التدخل لمساعدة الضحية التي لاقت مصيرًا مأساويًا.
نظرًا لأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن يحتدم القتال بينهما على المكتب البيضاوي، تنتظر الولايات المتحدة الولايات الرئيسية وهي تحصي الأصوات الأخيرة.
اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الأمريكية والمتظاهرين في مدينة نيويورك، تطالب بفرز جميع الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
أكد عمر عبدالوهاب العيسى، كاتب وناقد ومحلل سياسي سعودي، أن قرار مبادرة "تحسين العلاقة التعاقدية" التي نصت على قرار إلغاء الكفيل وأعلنته السعودية هو قرار طال انتظاره، حيث ترتب على وجوده مخاطر أمنية واقتصادية واجتماعية عانى البلد والشعب منها كثيرًا.
نشرت الإعلامية مي العيدان، وثيقة زواج الفنانة سعاد حسني والفنان عبد الحليم حافظ، والتي أعلنتها شقيقة سعاد حسني "جانجاه" في كتابها "سعاد أسرار الجريمة الخفية".