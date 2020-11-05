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اقتصاد

أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الخميس 5 نوفمبر 2020

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
شهدت أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم الخميس 5 – 11 – 2020 استقرارا لجميع الأنواع، حيث سجلت أسماك البورى "1" 40 – 46 جنيها للكيلو، والبورى "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، المكرونة الخليجي 28 – 34 جنيها للكيلو، والمكرونة السويسي 50 – 65 جنيها للكيلو، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، برانيس إسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، سمك موسى 65 – 85 جنيها للكيلو.

ووفقا للأسعار المعلنة بسوق العبور فسجل البلطى المزارع "1" 21 – 24 جنيها للكيلو، فيما سجل البلطى المزارع "2" 17 – 20 جنيها للكيلو، والبلطى الأسوانى 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 100 جنيه.



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وسجل البربون "1" 40 – 46 جنيها للكيلو، والبربون "2" 32 – 38 جنيها للكيلو، والقشر بياض 65 – 85 جنيها للكيلو، ونفس السعر للبياض الأملس "1"، فيما سجل البياض الأملس "2" 25 – 35 جنيها للكيلو، وسعر القرميط شيلان 10 – 20 جنيها للكيلو.


وسجل سعر المرجان "1" 28 – 34 جنيها للكيلو، مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيها للكيلو


وجاءت أسعار الجمبرى الجامبو 400 – 470 جنيها للكيلو، والجمبرى "1" 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2" مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى "3" 90 – 150 جنيها للكيلو، والسبيط والكالميارى والسابيا 110 – 170 جنيها الكيلو، والكابوريا 30 – 120 جنيها للكيلو .

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