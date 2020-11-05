لطيفة تهنئ حماقي بعيد ميلاده والأخير يرد: ما فيش منك ولا في طيبة قلبك

هنأت الفنانة التونسية لطيفة ، صديقها المطرب محمد حماقي بعيد ميلاده الـ44.









وكتب لطيفة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏‎كل سنة وانت طيب وبخير وصحة ونجاح يا أطيب قلب".









ورد حماقي على لطيفة قائلا: "‏حبيبتي يا لطيفة، وانتي طيبة.. انتي والله اللي مافيش منك ولا في طيبة قلبك".













واحتفل الفنان محمد حماقي، أمس، بعيد ميلاده الـ44، وهو يعد واحدًا من ألمع المطربين في الوطن العربي.









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