AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا وتمنع القادمين من بريطانيا وبلجيكا

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 08:41 ص
الصين تسجل ارتفاعا
الصين تسجل ارتفاعا كبيرا في إصابات كورونا.
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
سجلت الصين اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 17 حالة في اليوم السابق.

وأضافت اللجنة أن 20 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج.

وجرى الكشف عن 24 إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم الأربعاء، مقابل 28 حالة في اليوم السابق.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن إلى 86115، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة.

وجدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية العام الماضي، إلا أنها نجحت في غضون أشهر قليلة في السيطرة على الوباء.

وفي سياق متصل، قررت الصين منع المسافرين الأجانب القادمين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في هذين البلدين، كما شددت القيود المفروضة على المسافرين الآتين من دول عديدة أخرى عدة.

وبعدما أغلقت الصين حدودها بشكل كامل تقريبًا في نهاية شهر مارس وقلّصت بشكل كبير الرحلات الدولية منها وإليها، عادت وفتحت أبوابها بحذر في الأشهر الأخيرة. 

لكن السلطات الصينية قررت، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن الأربعاء، «تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتّحدة مؤقتًا»، حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.

وأوضح البيان أن "هذا التعليق إجراء مؤقت استلزمه الوضع الحالي لكوفيد-19".

ونشر الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في بلجيكا بيانًا مماثلًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في 24 ساعة فقط.. الصين: 8 حالات إصابة مؤكدة بكورونا و19 حاملًا للفيروس دون أعراض

قتلى كورونا في روسيا يتخطون الـ 19 ألف حالة

الصين تسجل 21 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الاعداد ارتفعت عن أمس.. الصين تسجل 19 إصابة جديدة بـ كورونا

جميعهم من الخارج.. الصين تسجل 21 إصابة جديدة بكورونا

لأول مرة منذ شهرين.. الصين تسجل إصابات محلية بكورونا

ترشيحاتنا

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها

كيف عنونت الصحافة المغربية فوز الزمالك الكبير على الرجاء؟

حدث ليلا.. 6 أصوات تفصل جو بايدن عن البيت الأبيض.. وبدر بانون يعلن انتقاله لـ الأهلي

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. عدد زيجاتها ومشهد فاضح كاد يتسبب في سجنها

بعد تأهل الزمالك.. موسيماني يوجه رسالة للقلعة البيضاء

لنا لقاء مرة أخرى في النهائي.. حازم إمام يحتفل بفوز الزمالك على الرجاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها