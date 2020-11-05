الصين تسجل ارتفاعا في إصابات كورونا وتمنع القادمين من بريطانيا وبلجيكا

سجلت الصين اليوم، الخميس، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، إن البر الرئيسي سجل 28 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 17 حالة في اليوم السابق.





وأضافت اللجنة أن 20 من الحالات الجديدة إصابات قادمة من الخارج.





وجرى الكشف عن 24 إصابة جديدة خالية من الأعراض يوم الأربعاء، مقابل 28 حالة في اليوم السابق.





وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني الآن إلى 86115، بينما لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634 حالة.





وجدير بالذكر أن فيروس كورونا ظهر للمرة الأولى في الصين في نهاية العام الماضي، إلا أنها نجحت في غضون أشهر قليلة في السيطرة على الوباء.





وفي سياق متصل، قررت الصين منع المسافرين الأجانب القادمين من بريطانيا وبلجيكا من دخول أراضيها بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في هذين البلدين، كما شددت القيود المفروضة على المسافرين الآتين من دول عديدة أخرى عدة.





وبعدما أغلقت الصين حدودها بشكل كامل تقريبًا في نهاية شهر مارس وقلّصت بشكل كبير الرحلات الدولية منها وإليها، عادت وفتحت أبوابها بحذر في الأشهر الأخيرة.





لكن السلطات الصينية قررت، بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني للسفارة الصينية في لندن الأربعاء، «تعليق دخول غير الصينيين الموجودين في المملكة المتّحدة مؤقتًا»، حتى وإن كانت بحوزة هؤلاء تأشيرات دخول إلى الصين أو تصاريح للإقامة فيها.





وأوضح البيان أن "هذا التعليق إجراء مؤقت استلزمه الوضع الحالي لكوفيد-19".



