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توك شو

إكرام بدر: مصر علاقتها جيدة بأمريكا أيا كان رئيسها "فيديو"

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 09:55 ص
الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية
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إسراء صبري
قالت إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن الانتخابات الأمريكية تحظى باهتمام العالم ككل، وذلك لوجود بعض السمات التي تتميز بها الانتخابات، متابعة: "أتوقع أن يصل عدد المشاركين في الانتخابات إلى 160 مليون مشارك".

وأضافت "بدر الدين" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك كثافة تصويتية ضخمة في التصويت المبكر، بالإضافة إلى الولايات المتأرجحة وتأثيرها على الأصوات، وأيضا إعلان الفوز من جانب أحد طرفي الانتخابات قبل إعلان النتيجة أثر على الوضع الحالي.

وأكملت: الوضع الحالي يشير إلى أن ترامب حصل على 142 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبايدن حصل على 260 صوتًا، وشدد على أن الفائز بالانتخابات يجب أن يحصل على 270 صوتا في المجمع الانتخابي. 

وفيما يخص الولايات المتأرجحة، أوضحت أن تلك الولايات لديها تأثير كبير في نتيجة الانتخابات، معقبًا: "الإعداد الضخمة المشاركة في الانتخابات لم تحدث منذ فترة كبيرة".

وأوضحت أن القائمين على حملة الرئيس ترامب سيلجؤون إلى القضاء فيما يخص الأصوات، وهذا سيؤدي إلى تأخر النتيجة.

ولفتت إلى أن في حالة سير الأمور طبيعية سيعلن الفائز خلال يوم، ولكن في حالة اللجوء إلى القضاء سيأخذ الأمر وقتًا.

ولفتت إلى أن هناك ولايات ستحسم نتيجة الانتخابات الرئاسية الانتخابية، متابعة: "في حالة تلي بايدن الرئاسة سيحدث اختلافات في بعض التفاصيل والعلاقات مع الصين والملف النووي الإيراني والقضية الفلسطينية والشرق الأوسط، وفيما يخص مصر، أوضحت أن مصر لديه علاقة جيدة بالولايات المتحدة الأمريكية أيا كان الفائز".

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