صبري الجندي: قرار غلق المحلات والكافيهات ملزم ومن يخالفه سيعاقب..فيديو

قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إن الحكومة أصدرت قرارا بتحديد مواعيد غلق وفتح الأنشطة التجارية بالكامل،وذلك لأن الدولة تواجها أزمة عالمية تعرف بأزمة كورونا.





وأضاف "الجندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، ان الدولة تحاول ان تجعل هذا القرار قانون ملزما معقبا: لن يكون هناك رفاهية لدى أصحاب الأنشطة التجارية.





وأوضح أمس تم الموافقة على البدء في إعداد قانون وعرضه على مجلس النواب الجديد، لكي يصبح ملزم على الجميع، مشيرا إلى أن هذا القانون ليس جديد بل متواجد منذ سنوات.





وأكمل: هناك تضارب بين الموافقة على القانون من عدمه، وفيما يخص جملة "القاهرة لا تنام" هي معروفة بالخارج وهي لا تنام بالنسبة للقادم من الخارج وليس المقيم بها.





وتابع: القاهرة لا تمثل في السياحة الخارجية رقم كبير،وذلك لأن السائحين يتجهون إلى أسوان وشرم والغردقة، ولهذا لن تتأثر القاهرة والإسكندرية بهذا القرار.



