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أوراق مجففة.. أبرز طرق تنظيف مكواة البخار

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:00 ص
أوراق مجففة.. لتنظيف
أوراق مجففة.. لتنظيف مكوة البخار
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أسماء عبد الحفيظ

يعاني بعد الأشخاص من احتراق الملابس أثناء الكى مما يجعل بعض الأقمشة عالق بالمكواة، لذلك كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن وصفة سحرية لتنظيف المكواة.

مكونات تنظيف مكوة البخار

قطعة قماش مبللة .
أوراق مجففة .
صودا الخبز .
ملح .

طريقة تنظيف مكوة البخار

أولًا إستخدام قطعة قماش مبللة : و ذلك بأخذ قطعة قماش كبيرة و غمسها في الماء ، ثم عصرها لتصفيه المياه الزائدة. ثم مسح مكواه البخار بهذه القطعة و يفضل أن تكون ساخنة قليلًا .

و إذا واجهتك أي بقع يمكنك تنظيفها بمنظف خفيف لإزالتها .

إستخدام الأوراق المجففة : و ذلك بتنظيف أسفل مكواه البخار بالأوراق المجففة لإزالة الأوساخ المتراكمة الموجودة علي الجوانب .

و في النهاية ، قم بتنظيف المكواه الحديد بقطعة قماش نظيفة لإزالة أي أثار موجودة  من بقايا الأوراق المجففة .

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