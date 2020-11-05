أخبار السعودية اليوم: معتمرو الخارج يؤدون مناسكهم اليوم بعد إتمامهم الحجر.. تراجع الحالات النشطة بـ كورونا لـ7871.. وخبراء عالميون يناقشون بالمملكة الخطة الزمنية لإنتاج لقاح كورونا وتوزيعه

معتمرو الخارج يؤدون مناسكهم اليوم بعد إتمامهم الحجر

تراجع الحالات النشطة بـ كورونا في السعودية إلى 7871

خبراء عالميون يناقشون في السعودية الخطة الزمنية لإنتاج لقاح كورونا وتوزيعه









أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 426 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 348 ألفًا و936 حالة؛ بينها 7871 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة؛ وبينها 736 حالة حرجة، كما جرى تسجيل 441 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 335 ألفًا و594 حالة.









وأوضحت وزارة الصحة أن الحالات الجديدة المصابة بـ«كورونا» وعددها 426 حالة؛ منها 39 في المائة من الإناث، و61 في المائة من الذكور، كما بلغت نسبة الأطفال 10 في المائة، والبالغين 86 في المائة، وكبار السن 4 في المائة.









فيما بلغ عدد الوفيات 5471 حالة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة وقالت الوزارة إنها أجرت 63 ألفًا و643 فحصًا مخبريًا جديدًا خلال الـ24 ساعة الماضية.









وأكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية، أن حالة المعتمرين القادمين من خارج البلاد، والبالغ عددهم 400 شخص وفدوا من باكستان وإندونيسيا «مستقرة صحيًا ولا توجد أي إصابة أو اشتباه بمرض فيروس كورونا حتى هذه اللحظة»، موضحة «أنهم يخضعون لضوابط صحية وإجراءات احترازية لضمان سلامتهم قبل تأدية مناسك العمرة في الأيام القليلة المقبلة».









وبحسب البرنامج المعد، سيتمكن المعتمرون القادمون من إندونيسيا وباكستان من تأدية مناسك العمرة بعد أن خضعوا لإجراءات العزل التي دامت 3 أيام في فنادق مؤهلة لإسكان المعتمرين خصص منها 10 في المائة من الطاقة التشغيلية للحجر الصحي قبل التحرك في أي اتجاه للوقوف على آخر المستجدات الطبية وحالة المعتمر، فيما وصلت إلى مطار الملك عبد العزيز مساء أمس (الثلاثاء) الطائرة الثانية من إندونيسيا وعلى متنها 90 معتمرا.









وقال الدكتور الفتاح مشاط، نائب وزير الحج والعمرة، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط» إن «الحالة الصحية للمعتمرين مستقرة، وستعمل جميع الأجهزة المعنية على توفير كل المتطلبات لتمكين المعتمرين من تأدية مناسكهم بكل يسر وسهولة ضمن برامج وضوابط حددتها الجهات المعنية في هذا الجانب».









وأضاف مشاط: «في حال إصابة أي معتمر قادم من الخارج بفيروس كورونا، سيكون من المهم علاجه، وإذا تماثلت حالته للشفاء بشكل كامل ولا توجد هناك أي أعراض جانبية، يمكنه بعد ذلك تأدية العمرة بكل يسر وسهولة وفقا للإجراءات المتبعة حتى بعد انتهاء فترة بقائه».









وناقش علماء ومطورو اللقاحات حول العالم، الأداء العملي والخطة الزمنية لإنتاج لقاح فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) وتوزيعه عالميًا.









واستضافت العاصمة السعودية الرياض «افتراضيا» المنتدى السنوي الحادي عشر للأبحاث الطبية، تحت عنوان «لقاحات كوفيد - 19: التحديات العالمية والمستقبل»، وهو جزء من برامج المؤتمرات الدولية المنعقدة على هامش عام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين.









وناقش المختصون عبر الاتصال المرئي آخر التحديثات حول تطوير اللقاح، كما تمت مراجعة اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد الحالية، وبيانات التجارب السريرية، وإمكانية توفر اللقاح في وقت وجيز، مع تداول ما يرتبط بإنتاج اللقاحات من إمكانات طبية عالمية.









وشارك في هذا المنتدى 32 خبيرًا عالميًا من مؤسسات أكاديمية عالمية كجامعة أكسفورد وهارفرد وستانفورد، بـ10 جلسات علمية بدأت أمس وتختتم اليوم. المنتدى شهد أيضا مشاركة الشركات العالمية المصنعة للقاحات.









من جهته، أكد الدكتور بندر القناوي المدير العام التنفيذي للشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن المنتدى يساهم في تمكين العلماء والباحثين والأطباء والشركات المنتجة من مناقشة الأداء العملي والخطة الزمنية لإنتاج اللقاح وتوزيعه عالميًا.









على صعيد متصل بإحصائيات كورونا، ففي السعودية تواصَلَ النزول التدريجي للحالات النشطة في البلاد بصورة لافتة ليبلغ عدد الحالات حتى يوم أمس 7 آلاف و871 حالة معظمهم، بحسب وزارة الصحة، حالتهم الصحية مطمئنة.









وفي الوقت ذاته، ارتفعت حالات الشفاء في البلاد لتصل إلى 335 ألفا و594 حالة بإضافة 441 حالة يوم أمس. في المقابل رصدت 426 حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة 348 ألفا و936 حالة. فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و471 حالة، بإضافة 15 حالة وفاة.



