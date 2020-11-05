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محافظات

قبل انطلاق المرحلة الثانية لانتخابات النواب.. أستاذ اجتماع يوجه رسائل مهمة

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:13 ص
انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
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يارا زكريا

تنطلق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020 في داخل جمهورية مصر العربية بعد ساعات قليلة يومي السبت والأحد الموافقين 7 و8 نوفمبر، وتجرى في 13 محافظة، وهي: « القاهرة، القليوبية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، بورسعيد، الإسماعيلية، الشرقية، دمياط، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء».

وفي هذا السياق، قال الدكتور هاني جرجس، الأستاذ والباحث بعلم الاجتماع جامعة طنطا، إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب 2020 لها آثار كبيرة في استمرار عمليات التنمية داخل المجتمع المصري وتحقيق الاستقرار والرخاء له على كافة المحاور.


وأضاف " جرجس" في تصريح لـ " صدى البلد"  أنه لابد لكل مواطن أن يعي دوره المجتمعي بالمشاركة الإيجابية في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، ويقوم بمسؤوليته المفروضة على أكمل وجه تجاه نفسه وأولاده وأحفاده.


وتابع أستاذ علم الاجتماع أنه على كل الناخبين رجالًا ونساءً وفتيات وشباب أن يختاروا من يقدر على القيام  بالدورين الأساسيين لأعضاء مجلس الشعب ألا وهما  المراقبة والتشريع، مشيرًا: "لابد أن يكون الناخب راضيًا عن مرشحه بنسبة كبيرة ولا يشترط الرضا الكامل الذي يصل إلى نسبة 100٪".  


ووجه رسالته للمواطنين قائلًا: " انزلوا وشاركوا واختاروا اللي يلبى الحد الأدنى من طموحاتكوا، ولا تبطلوا أصواتكم"، ولنواب الشعب مستقبلًا: "أعرف معاناة الناس ومطالبهم لحياة كريمة، وشرع قوانين تخدم عموم الشعب، وأعمل الصالح دائمًا لمصلحة المواطن".

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جدير بالذكر أنه بالنسبة لتقسيم الدوائر بمحافظات المرحلة الثانية وعدد المقاعد المخصص لها، جاءت محافظة القاهرة بـ19 دائرة انتخابية مخصص لها 31 مقعدا، وفي محافظة بورسعيد دائرتين فردتين بعدد مقعد واحد لكل دائرة، وتضم محافظة الإسماعيلية 3 دوائر انتخابية فردية خصص لها 5 مقاعد، ودائرة واحدة بمحافظة السويس مخصص لها مقعدين، و6 دوائر انتخابية فردية في محافظة القليوبية خصص لها 16 مقعدًا.


إضافة إلى ذلك 8 دوائر بمحافظة الشرقية مخصص لها 21 مقعدا، و10 دوائر بمحافظة الدقهلية مخصص لها 21 مقعدا، ودائرتان بمحافظة دمياط خصص لها 4 مقاعد، و4 دوائر بمحافظة كفر الشيخ مخصص لها 10 مقاعد، و7 دوائر بمحافظة الغربية مخصص لها 14 مقعدا، و6 دوائر بمحافظة المنوفية مخصص لها 11 مقعدا، ودائرتين بمحافظة شمال سيناء مخصص لها مقعدين، ودائرتين بمحافظة جنوب سيناء مقسمة إلى مقعدين.


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