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هل يؤثر قانون غلق المحال والمقاهي على نسبة البطالة؟.. مستشار وزير التنمية المحلية السابق يجيب.. فيديو

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 10:14 ص
صبري الجندي، مستشار
صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق
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إسراء صبري
قال صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، إنه من حق كل مدينة تفضيل مواعيدها بالنسبة لغلق المحال والمقاهي وفقا لظروفها، وخاصة المناطق السياحية.

وأضاف "الجندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صباح البلد"، أنه نتيجة للسهر والعمل ليلا أصبنا بالعديد من الأمراض مثل اضطرابات النوم، معقبا: "عندنا في مصر قلبنا الليل نهار والنهار ليل".

وأكمل: قرار غلق المحال والمقاهي لن يتسبب في زيادة نسبة البطالة، متابعا: لدينا تقلص في معدلات البطالة نتيجة المشروعات الضخمة التي تتم.

وشدد على ضرورة تغيير ثقافة العمل، وإمكانية العمل في أي مجال، موضحا أن الدولة عليها توفير مجالات عمل مستمرة لاستيعاب الخريجين لسوق العمل.

ولفت إلى أن هناك أكثر من منفعة ستعود نتيجة هذا القرار، ومنها توفير مياه وكهرباء وتقليل الضغط على الطرق وعمل الصبانة للطرق، بالإضافة إلى إمكانية السيطرة وانتشار الأمان على الشوارع والطرق، وأيضا تقليل الضغط على قوات الشرطة.

وأكد أن قرار غلق المحال والمقاهي سيؤثر على انتشار فيروس كورونا، ولكن الدولة لا تعمل على القرار من أجل فيروس كورونا، ولكنها تعمل على إعادة تغيير نمط الحياة في مصر.

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