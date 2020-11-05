مثال يحتذى به.. صحيفة مغربية تتغنى بـ أشرف بن شرقي بعد مباراة الزمالك والرجاء





وودع الرجاء مسابقة دوري أبطال أفريقيا، بعد الهزيمة أمام الزمالك بهدف دون رد ذهابا و3 - 1 وإيابا.





وقالت الصحيفة المغربية، إن أشرف بن شرقي وعبد الإله الحافيظي لاعب الرجاء مثال يحتذى به في الروح الرياضية، بعدما خطف الثنائي الأضواء بعد صافرة نهاية مباراة الزمالك والرجاء.





وأضافت الصحيفة أن الدولي المغربي أشرف بن شرقي توجه صوب مايسترو الرجاء عبد الإله الحافيظى عقب مباراة المباراة وتبادلا التحية والعناق في مثال يحتذي به للروح الرياضية العالية.





يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي يوم 27 نوفمبر الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





وتعد هذه هي المرة الأولى في تاريخ مسابقة دوري أبطال أفريقيا، التي سيلتقي فيها الأهلي مع الزمالك في نهائي البطولة.

أشادت صحيفة " البطولة"المغربية، بالروح الرياضية لـ أشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك عقب انتهاء الأبيض والرجاء، أمس الأربعاء، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من منافسة مسابقة دوري أبطال أفريقيا.