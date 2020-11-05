الرقابة على الصادرات والواردات تفتتح أول معمل مصري لاختبار ترشيد استهلاك المياه

افتتح المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والوارادت يرافقه اللواء بحرى أ ح وليد عوض رئيس هيئة ميناء دمياط، معمل إختبار ترشيد إستهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بميناء دمياط وذلك تطبيقًا لرؤية الدولة في الحفاظ على الموارد المائية ، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء معامل مركزية بجميع الموانيء المحورية لسرعه إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي لكافة البضائع وقرارات رئيس مجلس الوزارء بذات الشأن و كذلك حرص نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على تطوير كافة المعامل بجميع الجهات التابعه للوزارة .





واكد المهندس إسماعيل جابر حرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير المواصفات الدوليه للحفاظ على الموارد المائية وحماية المستهلك المصري و إجراء عمليات الفحص والإختبار المختلفه بدقة وجودة عالية في أقل وقت ممكن ، مشيرًا إلى أن افتتاح هذا المعمل يعد استكمالًا لخطة تطوير كافة المعامل الغذائية والكيميائية بالهيئة خلال ثلاث سنوات بتكلفه تصل إلي 390 مليون جنيه والتي صدق عليها رئيس مجلس الوزراء عام 2018









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وقال إن هذا المعمل يقوم بفحص كافة أنواع خلاطات المياه و الصنابير والمحابس طبقًا للمواصفات القياسية المصرية الملزمة والمواصفات العالمية ويعد أول جهه في مصر تمتلك هذه الإمكانيات، لافتًا إلي انه جار الاستعداد لافتتاح معمل أخر بميناء الدخيلة خلال الفترة القريبة المقبلة .





وأشار جابر الى حرص الهيئة على ضمان الإعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من المعامل التابعه لها بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا بالإضافة إلي حماية المستهلك من المنتجات غير المطابقة للمواصفات وتوفير منتجات ذات جودة عالية بالأسواق .