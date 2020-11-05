5 أعشاب سحرية لحرق الدهون فى لمح البصر

مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي.







5. مشروب المريمارية وبذور الكتان





ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.



