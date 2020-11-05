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مرأة

5 أعشاب سحرية لحرق الدهون فى لمح البصر

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:38 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
أعشاب مذهلة من مطبخك يمكن أن تساعدك على   تخسيس البطن  والأرداف بسرعه غير متوقعة وهى أعشاب لزيادة عملية التمثيل الغذائي ويمكنك تضمينها في نظامك الغذائي كل صباح لأن هذا هو الوقت الذي يكون فيه التمثيل الغذائي في ذروته.
 
فيما يلي بعض الأعشاب . يقدمها موقع برايت سايد

1.ماء الشمر

 اخلطي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في الماء واتركيها طوال الليل. يصفى ويشرب الماء في اليوم التالي.

2. بذور الكاروم

 نقع ملعقتين صغيرتين من بذور الأجوين المحمصة الجافة في كوب من الماء طوال الليل. امزج الماء جيدًا وتناوله في صباح اليوم التالي.

3. ماء الليمون

 خذ كوبًا من الماء وأضف قليلًا من عصير الليمون وملعقة صغيرة من العسل. اشربه أول شيء في الصباح للحصول على أفضل النتائج.

4. الشاي الأخضر

 مليء بمضادات الأكسدة وخاصة بمضادات الاكسدة المعروفة بتعزيز عملية التمثيل الغذائي بشكل طبيعي.  

5. مشروب المريمارية  وبذور الكتان

ضعي ملعقة صغيرة من المريمارية  في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.


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