AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

واحد من 6 على مستوى العالم.. صور لنمر أسود التقطها مصور محظوظ

الخميس 05/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
صور لنمر أسود التقطها
صور لنمر أسود التقطها مصور محظوظ
Advertisements
يارا زكريا

حالف الحظ مصورا هاويا لالتقاط مجموعة من الصور لنمر أسود ضمن 6 نمور نادرة في العالم على وشك الانقراض.    

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية تخفي خطوط النمور السوداء أو الـميلانية السميكة فروها البرتقالي وتوجد في أدغال شرق أوديشا بالهند. 

اقرأ أيضًا: مأساة غريبة.. طفلة تموت بعد تناولها حبة فول.. تفاصيل

يدرس المصور البالغ من العمر 27 عامًا  الماجستير في التكنولوجيا، وكان في زيارة إلى المحمية عندما اكتشف النمر أثناء مشاهدة الطيور والقردة.


وعلّق المصور على الحدث قائلًا: "فوجئت وشعرت بأنني محظوظ لأنني رأيت النمر الغير معتاد، وفي ذلك الوقت لم يكن لدي أي فكرة عن النمور الميلانية".

ظهر النمر فجأة من الغابة، وبقي لبضع ثوان ليقوم المصور ناندان بالتقاط الصور له وهو يتجول وتظهر وراءه خلفية مختلفة لكل صورة. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أشهر مدربة أسود بمصر تكشف سبب حصولها على جائزة في روسيا.. فيديو

نمر يحتضن شجرة.. أفضل صور الطبيعة البرية لعام 2020

ترشيحاتنا

شروط جديدة للالتحاق بالوظائف الحكومية.. تعرف عليها

ترامب يرفض الرحيل.. سيناتور ديمقراطي: تنبؤاتي تتحقق على أرض الواقع

في ذكرى ميلاد معالي زايد.. عدد زيجاتها ومشهد فاضح كاد يتسبب في سجنها

أجبر البدري على اللعب أساسيا.. ميدو: مفيش حد في مصر يقدر يقعد مصطفى محمد احتياطي

فيديو جراف.. مفاجآت الانتخابات الأمريكية 2020

لن يعترف بالخسارة.. هآرتس: ترامب كاذب ويروج الشائعات ولا يعرف الكرامة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأسعار الرسمية لسيارات أوبل في مصر 2020 – 2021

شاهد.. معجزة طبية على وشك إنقاذ امرأة فقدت أجزاء من وجهها بسبب مرض نادر

دون قصد.. أم تصارع الموت بسبب رصاصة طائشة أطلقها نجلها