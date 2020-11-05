واحد من 6 على مستوى العالم.. صور لنمر أسود التقطها مصور محظوظ

حالف الحظ مصورا هاويا لالتقاط مجموعة من الصور لنمر أسود ضمن 6 نمور نادرة في العالم على وشك الانقراض.

ووفقًا لصحيفة " ميرور" البريطانية تخفي خطوط النمور السوداء أو الـميلانية السميكة فروها البرتقالي وتوجد في أدغال شرق أوديشا بالهند.

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يدرس المصور البالغ من العمر 27 عامًا الماجستير في التكنولوجيا، وكان في زيارة إلى المحمية عندما اكتشف النمر أثناء مشاهدة الطيور والقردة.





وعلّق المصور على الحدث قائلًا: "فوجئت وشعرت بأنني محظوظ لأنني رأيت النمر الغير معتاد، وفي ذلك الوقت لم يكن لدي أي فكرة عن النمور الميلانية".

ظهر النمر فجأة من الغابة، وبقي لبضع ثوان ليقوم المصور ناندان بالتقاط الصور له وهو يتجول وتظهر وراءه خلفية مختلفة لكل صورة.